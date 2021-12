Il finale di Hawkeye: Vincent D'Onofrio parla del ritorno di Wilson Fisk e di quel cliffhanger

News Serie TV

L'attore è tornato nei panni del boss del crimine Kingpin tre anni dopo la cancellazione di Daredevil.

Questa settimana, Hawkeye, ultima serie Marvel approdata sulla piattaforma streaming Disney+, si è conclusa con diversi colpi di scena, uno dei quali ha riguardato il ritorno di Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk, il boss del crimine anche conosciuto come Kingpin, che l'attore non aveva più interpretato da quando tre anni fa Daredevil era stata cancellata a Netflix. Nel finale, abbiamo visto il personaggio lavorare con la madre di Kate, Eleanor Bishop, e fare pressioni su Kazi, uno scagnozzo della Mafia in Tuta, per ricordare a tutti che New York appartiene a lui. Intervistato da TVLine, D'Onofrio ha condiviso alcune riflessioni su questo suo ritorno e si è espresso sulla possibilità di riunirsi con Charlie Cox, che voci sempre più insistenti vogliono di nuovo nei panni di Matt Murdock/Daredevil.

Hawkeye, il ritorno di Kingpin: Parla Vincent D'Onofrio

"Considerata la storia dello Schiocco, penso che il suo regno abbia subito un duro colpo e che stia cercando di riprendersi la sua città" ha spiegato l'attore, aggiungendo di aver interpretato il ruolo con la consapevolezza che quel Fisk fosse lo stesso visto in Daredevil. "È così che è andata, e penso che l'idea generale fosse quella".

Tuttavia, Hawkeye ha introdotto alcuni cambiamenti rispetto a quello che si era visto finora. Intanto, ha stabilito che Fisk è lo zio di Maya (Alaqua Cox) e il capo della Mafia in Tuta. Inoltre, la serie lo ha raffigurato come un uomo molto più forte di quello che abbiamo visto in Daredevil, come si è potuto dedurre dal modo in cui ha ridotto la portiera dell'auto quando ha affrontato Eleanor (Vera Farmiga). "Nella serie, è fisicamente più forte e può subire maggiori abusi fisici", ha confermato D'Onofrio. "Ma dal punto di vista emotivo, e per quanto riguarda la storia di cui si è parlato, è stato fatto con l'obiettivo di collegare quanti più punti possibili da Daredevil a Hawkeye. Ovviamente ci sono cose che non possiamo collegare - ad esempio, il fatto che sia più forte - ma per quanto riguarda il modo in cui l'ho interpretato e la storia che mi porto dietro da quella a Hawkeye, è la stessa persona".

Le sorti di Wilson Fisk e la possibile reunion con Daredevil

Il penultimo episodio di Hawkeye aveva rivelato che Fisk aveva fatto uccidere il padre di Maya, William, da Ronin. Quando lei ha affrontato lo zio, lui ha perorato la causa del loro legame familiare. Ma era sincero o stava mentendo? "Quando si tratta di Wilson Fisk, non sai mai ciò che sta realmente pensando, ed è questo il bello", ha condiviso D'Onofrio. "C'è un modo di interpretare quel personaggio in cui non sai se stia davvero provando altro che narcisismo, e quindi se possa esserci un cuore lì dentro. Forse sì, forse no". Inoltre, non sappiamo come sono andare realmente le cose tra loro. Maya ha sicuramente sparato, ma non abbiamo visto dove mirava. Nei fumetti, quello scontro si è concluso con la letale assassina che ha accecato Fisk invece di ucciderlo.

Charlie Cox riprenderà il ruolo di Daredevil nel MCU, parola del capo della Marvel Kevin Feige Leggi anche

Con il destino del personaggio poco chiaro, la speranza di D'Onofrio è di continuare a interpretare il personaggio. "Ci sono molte sfaccettature del personaggio che potrebbero essere esplorate, quindi posso solo sperare che continuiamo", ha detto. "Non è la prima volta che devo allontanarmi da questo personaggio, ma vedremo". E sulla possibilità di una reunion con Cox nel Marvel Cinematic Universe, se Fisk fosse ancora vivo? "Mi piacerebbe molto", ha risposto. "Non ci ho pensato molto; mi sono allontanato da Daredevil. Per un po' ho pensato che potesse tornare, ma sono passati anni ormai. Ho rinunciato [a quella possibilità]. Ma non immaginavo neppure di ricevere una telefonata dal [capo dei Marvel Studios] Kevin [Feige], quindi tutto è in gioco. Non avevo idea che avrei fatto Hawkeye".

Se gli fosse data la possibilità di interpretare nuovamente Fisk, D'Onofrio ha detto che gli piacerebbe scontrarsi con alcuni altri avversari: "Nei fumetti, c'erano Punisher, Spider-Man e Daredevil. Sarebbe fantastico". Inoltre, Disney+ ha annunciato di recente l'ordine di uno spin-off di Hawkeye, Echo, nel quale Cox riprenderà il ruolo di Maya. Esplorare "il rapporto con Maya sarebbe fantastico", ha aggiunto. "In realtà, è stata una delle cose quando ho fatto ricerche su Daredevil che ho ricordato come una delle mie preferite, quando l'ha presa sotto la sua ala protettiva".