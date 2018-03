Il finale di C'era una volta: Tornano Peter Pan, Robin Hood, Crudelia e molti altri

Gli ideatori Edward Kitsis e Adam Horowitz lo avevano detto pochi giorni dopo l'annuncio che la settima stagione attualmente in onda sarebbe stata l'ultima: "C'era una volta è stata una casa per molti, quindi l'invito a tornare per il finale è stato rivolto a tutti gli attori che sono stati coinvolti nella serie". E la risposta è stata numerosa.

I due episodi che a maggio faranno calare il sipario sulla serie fantasy di ABC vedranno Robbie Kay, Sean Maguire e Victoria Smurfit riprendere i ruoli di Peter Pan, Robin Hood e Crudelia De Mon rispettivamente. A loro si aggiungono JoAnna Garcia-Swisher (Ariel), Tony Amendola (Geppetto/Marco), Lee Arenberg (Brontolo/Leroy) e Keegan Tracy (Fata Turchina/Madre Superiora).

Questi ritorni si aggiungono a quelli precedentemente annunciati di Jared Gilmore e Beverley Elliot, che nel ventesimo episodio riprenderanno i ruoli della versione più giovane di Henry e Granny via flashback. In Italia, la settima e ultima stagione è in streaming su Netflix ogni mercoledì con un nuovo episodio.