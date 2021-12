Il finale de La casa di carta è su Netflix: Nervosi? Berlino ci insegna come mantenere la calma

News Serie TV

Gli ultimi cinque episodi della serie spagnola diventata un fenomeno mondiale sono disponibili in streaming. Prima di iniziare la maratona, ecco qualche consiglio di Pedro Alonso in ASMR per goderseli al meglio.

Dopo 5 stagioni si conclude oggi La casa di carta, una delle serie più chiacchierate degli ultimi anni e una delle scommesse vinte di Netflix che quattro anni fa decise di salvarla dalla cancellazione da parte della spagnola Antena 3 rendendola un successo mondiale. Sono finalmente disponibili gli ultimi cinque episodi che sigilleranno con la parola fine la storia, o almeno... una storia. Sappiamo, infatti, che è già in sviluppo uno spin-off incentrato sul personaggio di Berlino, il ladro scaltro e affascinante interpretato nella serie da Pedro Alonso, in arrivo nel 2023. Proprio Alonso, in vista di questi ultimi cinque episodi che saranno pieni di sentimento, in un video condiviso sui social ufficiali de La casa di carta ha invitato gli spettatori a rilassarsi con la meditazione per apprezzare al meglio il gran finale. E cosa è più efficace di un video ASMR per ritrovare la calma? (Per chi non sapesse cos'è un video ASMR: si tratta di video, molto popolari su YouTube, in cui una persona bisbiglia o fa rumori vicino a un microfono molto sensibile). Guardatelo qui sotto.

La casa di carta 5: Negli episodi finali più emotività, meno azione

Negli ultimi episodi de La casa di carta la Banda del Professore, rinchiusa da ore nella Banca di Spagna, dovrà affrontare il suo momento più buio. La morte di Tokyo (Úrsula Corberó) ha destabilizzato tutti e, mentre il nemico è ancora in agguato, Lisbona, Denver e tutti gli altri devono escogitare un piano per far uscire l'oro dalla Banca. Quando il Professore (Alvaro Morte) deciderà di intervenire personalmente nelle operazioni, commetterà però l'errore più grande della sua vita.

Come anticipato dal regista e produttore esecutivo Jesús Colmenar, il finale sarà profondamente emotivo. "Abbiamo costruito un finale che fosse più coerente possibile con l'intera storia e con quello che è successo finora. I primi cinque episodi della Parte 5 erano costruiti più sull'azione, mentre questi ultimi cinque sono una vera e propria epopea emotiva che può far sentire gli spettatori ancora più coinvolti con i personaggi. Abbiamo cercato di costruire un climax: sarà emozionante, con molti colpi di scena. Un crescendo fino all'ultimo episodio", ha assicurato.

Non resta che far partire la maratona. Continuate a seguirci per i commenti, le reazioni e tutte le future notizie su La casa di carta.