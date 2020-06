Il Fantasma dell'Opera: In sviluppo una miniserie dai produttori di Narcos

News Serie TV

Il progetto coinvolge la casa di produzione francese Gaumont e Anthony Horowitz.

Gaumont, la casa di produzione dietro ai successi di Narcos e F is for Family, curerà un nuovo adattamento del famoso romanzo gotico di Gaston Leroux Il Fantasma dell'Opera. Il progetto, secondo Deadline ancora nelle prime fasi di sviluppo, sarà una miniserie in sei parti.

Il Fantasma dell'Opera: I primi dettagli sulla Serie TV

Gaumont lavorerà con lo scrittore Anthony Horowitz per reinventare la storia senza tempo di un compositore sfigurato che vive nei sotterranei dell'Opera di Parigi e si innamora della cantante Christine Daae con tragiche conseguenze. Secondo quanto riportato da Deadline, per questo adattamento si prenderà ispirazione proprio dal romanzo originale piuttosto che dall'omonimo musical di successo di Andrew Lloyd Webber, sulla falsa riga di quanto Andrew Davies fece con il capolavoro di Victor Hugo, I Miserabili, per BBC e PBS.

Gli altri adattamenti de Il Fantasma dell'Opera

Quello in sviluppo presso Gaumont è solo l'ultimo di una serie di adattamenti che, negli anni, sono stati fatti del romanzo di Gaston Leroux. Il primo è stato un film muto del 1925 ma il più famoso è sicuramente il celebre musical di Andrew Lloyd Webber trasposto nel 2004 anche in forma cinematografica dal recentemente scomparso Joel Schumacher. Nel film, che si era guadagnato tre nomination agli Oscar, il fantasma era interpretato da Gerard Butler. Nel 2014 ABC aveva pensato a una versione moderna del romanzo ambientata nel mondo dell’industria musicale moderna ma il progetto non era stato portato avanti.