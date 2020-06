Il famoso manga The Promised Neverland diventa una serie tv live-action di Amazon

News Serie TV

Il nuovo adattamento segue l'anime del 2019, disponibile anch'esso sul servizio streaming.

The Promised Neverland, il popolare manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, diventerà una serie tv live-action per Amazon Prime Video. Il progetto è nelle mani di Meghan Malloy, la quale, dopo aver mosso i primi passi ne Il libro della giungla e Spider-Man: Un nuovo universo, firma qui la sua prima sceneggiatura. L'amato protagonista di Heroes Masi Oka ne sarà invece il produttore esecutivo.

La trama di The Promised Neverland

Una serie capace di vendere 20 milioni di copie, The Promised Neverland racconta la storia di Emma, Norman e Ray, tre intelligenti undicenni orfani che vivono in un orfanotrofio di campagna. Nonostante la fortificazione che la circonda, Grace Field House è un luogo idilliaco dove la vita scorre tranquilla tra gioco, riposo e test attitudinali. Almeno finché i tre non scoprono la sua oscura verità, quando un giorno infrangono la regola di non lasciare mai i terreni dell'orfanotrofio. Terrorizzati dalla scoperta che quelli come loro vengono dati in pasto ai demoni, Emma, Norman e Ray iniziano a pianificare una fuga per salvare se stessi e gli altri bambini.

Oka, in passato anche dietro l'adattamento di Death Note, sarà affiancato alla produzione esecutiva da Roy Lee, Miri Yoon e Rodney Rothman. Quest'ultimo, premio Oscar per Spider-Man: Un nuovo universo, ne sarà anche il regista. Fox 21 Television Studios produrrà invece la potenziale serie con Amazon Studios. Per The Promised Neverland si tratta del secondo adattamento televisivo dopo l'omonimo anime del 2019, disponibile anch'esso su Prime Video.