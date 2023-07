Il colore delle magnolie: Il trailer ufficiale della stagione 3 anticipa nuovi patimenti per le protagoniste

News Serie TV

Il drama romantico basato sui romanzi di Sherryl Woods tornerà in streaming su Netflix il 20 luglio.

Serenity è la perfetta città di provincia dove farsi una vita per le migliori amiche Maddie, Dana Sue e Helen nella serie tv Il colore delle magnolie. Peccato per quel nome, che sembra un affronto alle loro esistenze piene di angosce. Non andrà meglio nella terza stagione. Come mostra il trailer ufficiale, i nuovi episodi disponibili in streaming su Netflix dal 20 luglio presentano nuove sfide e colpi di scena, e anche un nuovo villain. Ma quando hai persone sincere e leali su cui contare, di cos'altro si potrebbe avere bisogno?

Il colore delle magnolie: Cosa ci aspetta nella stagione 3

I prossimi saranno giorni ancora complicati per Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley). Maddie sentirà di avere il peso del mondo sulle spalle mentre lotterà per aiutare Cal (Justin Bruening) con i suoi problemi di gestione della rabbia riemersi. Dana Sue dovrà trovare il suo equilibrio con Ronnie (Brandon Quinn) ora che lei e il marito sono tornati a convivere. Helen, invece, dovrà affrontare i suoi sentimenti per Erik (Dion Johnstone) e Ryan (Michael Shenefelt) dopo la sorprendente proposta di quest'ultimo.

Come se non bastasse, le tre protagoniste dovranno vedersela con un nuovo bastone tra le ruote: una donna misteriosa legata in qualche modo al passato loro e di Serenity. Non possiamo sapere ancora quale siano i suoi piani ma sicuramente non promettono nulla di buono, soprattutto per Dana Sue. Nel frattempo, Noreen (Jamie Lynn Spears) faticherà ad andare avanti nella sua vita dopo aver fatto delle rinunce per mettere al mondo il figlio di Bill (Chris Klein), l'ex marito di Maddie, ed essere una madre. Ty (Carson Rowland) e Annie (Anneliese Judge), il figlio di Maddie e la figlia di Dana Sue, lottano per i reciproci sentimenti che faticano a esprimersi. Dalle notizie precedenti sappiamo inoltre che a partire da questi episodi Katie, la figlia di Maddie, avrà un volto nuovo, quello di Ella Grace Helton.