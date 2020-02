Il cast di Friends torna insieme! La reunion ordinata ufficialmente a HBO Max

News Serie TV

Lo speciale sarà disponibile in streaming a maggio. Parteciperanno anche gli ideatori della sitcom.

"I'll be there for you, like I've been there before" cantava l'indimenticabile tema di apertura di Friends, e così è stato. Dopo una lunga trattativa, il servizio di video in streaming prossimo al lancio HBO Max ha raggiunto un accordo con gli attori Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer per la produzione di uno speciale. Non si tratta di un nuovo episodio della popolare sitcom degli anni '90 ma di una reunion tra colleghi e vecchi amici per ricordare e celebrare ciò che è stato.

Disponibile sulla piattaforma a maggio, lo speciale sarà girato all'interno di quello che per dieci stagioni fu lo studio di Friends, il Teatro 24 negli studi della Warner Bros. a Burbank, in California. Ai sei protagonisti, che contribuiranno alla sua realizzazione anche in qualità di produttori esecutivi, si aggiungeranno gli ideatori della serie David Crane e Marta Kauffman e il produttore esecutivo Kevin S. Bright. La regia dello speciale è stata affidata nel frattempo a Ben Winston. Stando ai ben informati, ciascuno dei protagonisti percepirà per la sua partecipazione un compenso che si aggirerebbe introno ai 3-4 milioni di dollari.

"Immagino si possa chiamare The One Where They All Got Back Together [Quello in cui tornano tutti insieme] - ci stiamo riunendo con David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa e Matthew per uno speciale su HBO Max che sarà proposto insieme a tutti gli episodi di Friends", ha dichiarato il direttore creativo Kevin Reilly in un comunicato. "Presi coscienza [delle potenzialità] di Friends quando era nelle primissime fasi dello sviluppo, ebbi la possibilità di lavorarci alcuni anni dopo e fui felice di vederla avere successo tra il pubblico generazione dopo generazione. Entra in un'era in cui gli amici - e il pubblico - si riunisce e sta insieme in tempo reale, e pensiamo che questa speciale reunion catturi quello spirito, mettendo insieme fan vecchi e nuovi".

Una reunion del cast, senza Perry, assente a causa di un altro impegno, c'era stata già nel 2016 in occasione dello speciale di NBC dedicato al regista James Burrows. L'ultima volta dei sei tutti insieme davanti alla macchina da presa risaliva invece al 2004, subito dopo l'ultimo episodio della serie, per un'intervista al The Oprah Winfrey Show. Nel corso degli anni, c'erano state poi alcune mini-reunion nei loro altri show: Cox, LeBlanc, Perry e Schwimmer erano apparsi distintamente nella serie della Kudrow Web Therapy, mentre Aniston, Kudrow e Perry avevano raggiunto Cox in Cougar Town. Lo scorso ottobre, invece, Aniston aveva fatto il suo esordio su Instagram condividendo una foto insieme agli ex colleghi di Friends che in pochissime ore aveva raccolto oltre 15 milioni di like.