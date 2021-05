I trailer di The Big Leap, The Cleaning Lady e delle altre nuove serie tv della FOX

News Serie TV

La rete americana ha mostrato le sue novità agli Upfront.

Sono sette le nuove serie tv ordinate dalla FOX per la stagione televisiva 2021-22. Di alcune la rete americana ha diffuso il primo trailer in occasione della presentazione del palinsesto agli Upfront. Si tratta di The Big Leap, The Cleaning Lady, Pivoting e Welcome to Flatch, solo la prima delle quali andrà in onda dal prossimo autunno (insieme con Our Kind of People, il cui primo episodio non è stato ancora girato), mentre le altre debutteranno il prossimo anno con Monarch e Krapopolis. Iniziamo a conoscerle meglio.

The Big Leap

Un racconto moderno sulle seconde possibilità, sull'inseguire i propri sogni e sul riprendersi ciò che ti appartiene, il drama, ispirata dal programma britannico Big Ballet, segue un gruppo di outsider con trascorsi e provenienze diversi competere per far parte di un reality show che mira a mettere in piedi un remake moderno de Il lago dei cigni. Quello che il balletto tradizionale richiede e manca ai loro corpi è compensato dalla loro perspicacia e dal loro desiderio di re-immaginare una storia iconica, adattandola al proprio stampo in un viaggio di auto-accettazione - anche fisica - a tutte le età. Nel cast, tra gli altri, Scott Foley (Scandal), Piper Perabo (Covert Affairs) e Teri Polo (The Fosters).

The Cleaning Lady

Basato su una serie argentina, il drama segue Élodie Yung (Daredevil) nei panni di una giovane dottoressa che arriva negli Stati Uniti per curare il figlio malato. Quando però il sistema fallisce e la costringe a nascondersi come un'immigrata illegale, Thony non vuole sentirsi sconfitta ed emarginata. Decide così di diventare una "donna delle pulizie" per la criminalità organizzata, usando la sua astuzia e la sua intelligenza per forgiare il suo percorso nel mondo del crimine. Nel cast anche Vincent Piazza (Boardwalk Empire) e Adan Canto (Designated Survivor).

Pivoting

La comedy ruota attorno a tre donne impulsive, imprudenti e libertine le quali vedono il loro legame rafforzarsi dopo la morte della loro migliore amica d’infanzia. Capito che la vita è troppo breve, il trio - interpretato da Eliza Coupe (Happy Endings), Ginnifer Goodwin (C'era una volta) e Maggie Q (Nikita) - cerca disperatamente di trovare la felicità, scoprendo che non è mai troppo tardi per... rovinarti l'esistenza.

Welcome to Flatch

Remake della comedy britannica This Country, segue la troupe di un documentario raggiungere un'immaginaria piccola città dell'Ohio per studiare i giovani che vi abitano e le loro preoccupazioni. Ad attirare subito la loro attenzione sono i cugini Shrub e Kelly Mallet (Chelsea Holmes e Sam Straley) e il loro giro idiosincratico. Nel cast anche Seann William Scott (Lethal Weapon) e Aya Cash (You're the Worst).