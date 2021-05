I trailer di Queens, The Wonder Years e delle altre nuove serie tv di ABC

News Serie TV

Tra le prossime novità della rete americana anche le comedy Maggie e Abbott Elementary.

La stagione televisiva 2021-22, quella americana almeno, continua a svelare le sue novità agli Upfront. In occasione della presentazione del palinsesto pochi minuti fa, anche ABC ha condiviso con il pubblico di tutto il mondo i primi trailer delle sue nuove serie tv - il drama Queens e le comedy The Wonder Years, Maggie e Abbott Elementary, le prime due in programmazione già dal prossimo autunno. Come abbiamo fatto con FOX nella mattinata, ve le presentiamo nel dettaglio qui di seguito.

Queens

Con Eve (Feel Good), Naturi Naughton (Power), Brandy Norwood (Star) e Nadine Velazquez (My Name Is Earl), Queens è un musical drama incentrato su quattro donne oggi quarantenni che, dopo aver fatto parte insieme di un gruppo hip-hop negli anni '90, decidono di riunirsi per avere la possibilità di riconquistare la fama e riguadagnare la spavalderia perdute.

The Wonder Years

Dal veterano di The Big Bang Theory Saladin K. Patterson, una comedy familiare basata sulla serie di culto degli anni ’80 e '90 Blue Jeans. Il remake racconta le storie di una famiglia afroamericana della classe media che vive nella cittadina di Montgomery, in Alabama, durante gli anni '60. Attraverso gli occhi del dodicenne Dean, un ragazzo con tanta immaginazione, seguiamo le vicende dei Williams. Il racconto segue i ricordi pieni di speranza e umorismo della versione adulta di Dean, i quali mostrano come la sua famiglia abbia affrontato i propri anni più belli in un periodo turbolento. Nel cast Elisha Williams, Dulé Hill (Psych), Saycon Sengbloh (In the Dark) e la voce del nominato all'Oscar Don Cheadle.

Maggie

Rebecca Rittenhouse (The Mindy Project) veste i panni di una sensitiva che sta cercando di dare un senso alla propria vita. Maggie può vedere ciò che il destino ha in serbo per i suoi amici, i suoi genitori, i suoi clienti e persino gli sconosciuti incontrati per strada, ma quando improvvisamente vede un barlume del proprio futuro, è costretta a iniziare a vivere nel suo presente.

Abbott Elementary

Una comedy sul posto di lavoro ambientata in una scuola pubblica di Philadelphia, dove gli insegnanti e il preside sordomuto lavorano duramente per aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita. Sebbene questi straordinari dipendenti pubblici siano in inferiorità numerica e sottopagati, amano ciò che fanno, molto più di quanto amino la scarsissima considerazione che il distretto scolastico ha dell'istruzione dei ragazzi. Nel cast, tra gli altri, Quinta Brunson (A Black Lady Sketch Show) e Tyler James Williams (The Walking Dead).