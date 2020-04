I Topi: la seconda stagione della serie con Antonio Albanese arriva su RayPlay il 3 aprile e su Rai 3 il 18

News Serie TV

Torna sul piccolo schermo, in sei nuove puntate, il mafioso confinato a casa Sebastiano insieme alla sua bizzarra famiglia e al suo braccio destro.

I topi sono tornati, non quelli della peste, come ci verrebbe da pensare adesso che l'isolamento da Coronavirus ci rende catastrofici. E’ della serie tv di Antonio Albanese I Topi che parliamo, che quest'anno festeggia la sua seconda stagione con altri 6 episodi e che sarà disponibile su RayPlay da domani, 3 aprile, per poi andare in onda, a partire dal 18 aprile, su Rai 3. Scritta dallo stesso Antonio Albanese, I Topi vede protagonista il boss mafioso Sebastiano, che se ne sta chiuso in casa con la moglie, il figlio, la figli, zia Agata e zio Vincenzo e il suo uomo di fiducia U Stortu. Spesso e volentieri, temendo l’arrivo della polizia o di qualche malavitoso di fazione nemica, Sebastiano si rifugia nei sotterranei. Ha l'aria dimessa e un maglioncino dai colori tristi Sebastiano, e per il suo autore è uno dei tanti parassiti che popolano il nostro paese.

I Topi è una coproduzione Rai Fiction - Wildside ed è interpretata anche da Nicola Rignanese, Lorenza Indovina, Michela De Rossi, Andrea Colombo, Clelia Piscitello e Tony Sperandeo. Ad essere felice del ritorno in tv di Antonio Albanese con la serie è innanzitutto Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, che dichiara: "Spero che I Topi possa portare un sorriso in questi giorni duri e difficili. Il pubblico ha accolto l'idea di Antonio Albanese di rovesciare la prospettiva sulla mafia, scardinare certi cliché e sprofondarla in un sottomondo dove i criminali vivono segregati, prigionieri delle loro paure e della loro ignoranza, condannati a mettere in scena la caricatura di se stessi. Abbiamo amato il coraggio e la provocazione irresistibile di un autore/attore che conferma la qualità dissacrante che può raggiungere la comicità e dunque la sua irriverente verità".

L'amministratore delegato di Wildside Mario Gianani parla invece così della serie: "Con I Topi Antonio ci fornisce uno sguardo sul mondo criminale unico, divertente e crudele, lontano da ogni tentazione di mitizzazione del modello e proprio per questo ancora più realistico. Antonio è un grande interprete e utilizza la comicità per raccontare la società anche nei suoi anfratti più nascosti. Siamo grati alla Rai per aver creduto nella serie incoraggiando una creatività libera di sperimentare in termini di linguaggio e di rappresentazione".

Se volete conoscere l'origine de I Topi, potere leggere il nostro articolo I Topi: Antonio Albanese presenta la sua prima serie tv su una famiglia mafiosa. La prima stagione de I Topi si era chiusa con l'improvvisa e rocambolesca fuga di Sebastiano e zio Vincenzo, aiutati dal fidato U Stuorto. I tre, dopo un lungo viaggio, erano arrivati al mare, ma per non essere raggiunti dalla polizia, che affannosamente li inseguiva, avevano capito di dover rientrare al più presto nella rete di cunicoli.

Se volete sapere cosa succede nella seconda stagione, leggete qui sotto. Altrimenti, onde evitare SPOILER, fermatevi qui.

La seconda stagione de I Topi riparte dall’avventurosa ricerca di un nuovo rifugio sotterraneo da parte di Sebastiano, zio Vincenzo e U Stuorto. E sin da subito è chiaro a tutti che non sarà semplice. Lontani dall’amata famiglia, rimasta a vivere nella storica bifamiliare alla periferia di Milano piantonata giorno e notte dai poliziotti, i nostri latitanti dovranno superare molti ostacoli: dalla convivenza forzata con "colleghi" intolleranti al russare dello zio Vincenzo, all’incontro con una spumeggiante drag queen. Dopo tante delusioni riusciranno nell’impresa. Sebastiano potrà quindi riprendere il controllo della sua famiglia: dissuaderà - e non con le buone - un ignaro corteggiatore a stare lontano da sua moglie Betta, diventata vedova per copertura. Informato che sua figlia è in dolce attesa, agirà in incognito costringendo l’aristocratico fidanzato a sposarla. Infine, il suo più caro amico, U Stuorto, lo sorprenderà fino a sconvolgerlo!