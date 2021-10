I Soprano: Una serie tv prequel in considerazione a HBO Max

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ne sta parlando con l'ideatore della serie originale David Chase.

Dopo il sequel di Sex and the City e i remake di Gossip Girl e Pretty Little Liars, HBO Max si sta muovendo nel tentativo di riportare in tv un altro grande titolo, I Soprano. Deadline riporta che il servizio di video in streaming di WarnerMedia si sta confrontando con David Chase sulla possibilità di tornare nell'universo dell'iconico drama malavitoso da lui ideato per HBO, con una serie tv prequel.

L'iniziativa segue I Molti Santi del New Jersey​, il recentissimo film prequel de I Soprano, co-scritto da Chase, nel quale Michael Gandolfini interpreta la versione adolescenziale del personaggio reso celebre dal compianto padre James Gandolfini, Tony Soprano, del quale la potenziale nuova serie sarebbe il sequel. L'amministratore delegato di WarnerMedia Ann Sarnoff ha detto al sito che la compagnia è "elettrizzata" dai risultati di The Many Saints of Newark e che "stiamo parlando con David di una nuova serie, legata ai Soprano, per HBO Max".

Dal canto suo, già in occasione delle recenti attività stampa per il film, Chase si era mostrato favorevole alla possibilità di ulteriori storie ambientate nel mondo de I Soprano, più precisamente dopo I Molti Santi del New Jersey, che è ambientato tra la fine degli anni '60 e gli anni '70, e prima della serie originale, ambientata tra la fine degli anni '90 e i primi anni Duemila. "C'è solo un modo in cui lo farei, ed è che Terry Winter e io potessimo scrivere la sceneggiatura insieme. Così lo farei" aveva detto riferendosi al collega sceneggiatore, dopo di lui forse uno dei più decisivi per il successo de I Soprano. Va detto che in quell'occasione Chase stava pensando a un altro film, mentre la risposta di Winter era stata: "Lo farei subito. Assolutamente".