I Soprano: Edie Falco e James Gandolfini hanno girato un sequel segreto!

L'interprete di Carmela nella serie cult HBO ha svelato di aver ripreso il suo ruolo in un cortometraggio rimasto inedito.

Il finale de I Soprano, andato in onda ormai nel lontano 2007, è uno dei più discussi della tv. Volutamente aperto e provocatorio, negli anni ha alimentato decine di interpretazioni e suggestioni. Per questo quasi 15 anni dopo sorprendono le ultime dichiarazioni di Edie Falco, la Carmela Soprano della serie, che ha rivelato che lei e James Galdolfini sono entrati nuovamente nei panni dei loro personaggi in un sequel segreto, girato nel 2010. Si tratta di una clip inedita che però potrebbe dare una risposta a tutte le domande sulla sorte di Tony Soprano.

Esiste un sequel de I Soprano? La rivelazione di Edie Falco

Ospite del podcast Shattered: Hope, Heartbreak and the New York Knicks, Edie Falco ha raccontato che lei e il compianto Gandolfini hanno girato un cortometraggio speciale commissionato dai vertici della squadra di basket New York Knicks per reclutare il campione LeBron James nel 2010. L'attrice ha ricordato che nella clip Tony e Carmela Soprano erano nel programa protezione testimoni e stavano progettando di aiutare LeBron a trovare un posto dove vivere a New York. Le poche scene dello sketch sono state girate nell'appartamento di Tribeca di Gandolfini. "Ricevevamo queste richieste in continuazione ma James non accettava mai. Ha accettato di fare questa cosa e infatti sono rimasta scioccata. In questo caso era davvero coinvolto. Immagino fosse un appassionato di basket più di quanto facesse credere", ha raccontato Falco. "Eravamo lì, vestiti come i nostri personaggi. Ricordo di aver pensato 'Non è possibile che stia succedendo?'. Sarei molto curiosa di vedere questa cosa adesso", ha concluso l'attrice.

I Soprano: Avremo più risposte nel film prequel?

Non è detto, tuttavia, che questa clip fosse a tutti gli effetti un sequel che rivelasse, in qualche modo, il destino di Tony Soprano, anche perché Edie Falco ha detto che "non era in alcun modo collegata" con la serie. Forse l'atteso film prequel The Many Saints of Newark darà le risposte tanto attese? Il figlio di Gandolfini, Michael, interpreterà una versione più giovane del boss nel film che uscirà questo autunno.