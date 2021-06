I Soprano: Alec Baldwin chiese di poter uccidere Tony Soprano

News Serie TV

L'attore rivela che fece pressioni per recitare nello show, come assassino di Tony Soprano.

Alec Baldwin, uno dei più grandi attori della tv americana, vincitore tra gli altri di tre Emmy, si è unito alle star de I Soprano Michael Imperioli e Steve Schirripa (interpreti di Christopher Moltisanti e Robert 'Bobby' Baccalieri Jr.) per una chiacchierata sull'iconica serie di HBO durante la nuova puntata del loro podcast Talking Sopranos. Il motivo della sua presenza, oltre al fatto che è un super fan della serie (chi non lo è, del resto), è una rivelazione non da poco su un suo tentativo di recitare proprio ne I Soprano con un ruolo che definire chiave potrebbe risultare riduttivo.

I Soprano: Le sorprendenti rivelazioni di Alec Baldwin

Visto in 30 Rock e Will & Grace, Baldwin ha detto qualcosa di cui nessun attore de I Soprano era fino a questo momento al corrente, ovvero di aver fatto pressioni per entrare nel cast della serie, con un ruolo ben preciso. "Chiamai qualcuno, non ricordo chi, e gli dissi: 'Di' loro che, quando verrà il momento di uccidere Jimmy [James Gandolfini, interprete di Tony Soprano] - e questo avvenne molto prima di arrivare alla fine - c'è solo una persona che dovrebbe arrivare, colpire Jimmy e andarsene con Edie [Falco, interprete di Carmela Soprano], e io sono quella persona'", ha rivelato l'attore. "'Sono la persona che ha bisogno di togliere di mezzo Jimmy e portare via Edie, della quale sono follemente innamorato'. E mi hanno risposto: 'Uh-huh. Certamente. Fantastico, aggiungeremo il tuo nome alla lista di tutti gli attori irlandesi che pensano di dover essere ne I Soprano'".

Come i fan sapranno, la richiesta di Baldwin non è stata presa in considerazione, né Tony è stato ucciso da qualcuno, sebbene molti pensano sia accaduto esattamente questo quando lo schermo si è fatto bruscamente nero nell'enigmatica scena finale della serie, quando Tony si ritrova a cena con la sua famiglia e un misterioso personaggio entra nel ristorante e incrocia il suo sguardo prima di avviarsi verso la toilette. L'attore ha raccontato anche di quella volta in cui, qualche tempo dopo, incontrò per la prima volta David Chase, l'ideatore de I Soprano, in un ristorante a Los Angeles, dove aveva un incontro. Era una giornata torrida, perciò "andai nel bagno di questo ristorante super chic, mi tolsi la giacca, e anche la camicia. Mi stavo asciugando dal sudore e stavo con la camicia vicino all'asciugamani elettrico quando la porta si aprì... ed era David Chase. È così che mi presentai a David Chase. Disse: 'Alec Baldwin? Che ca**o stai facendo con la camicia in mano nel bagno del Four Season?'. Basandomi unicamente su questo, non fui mai scelto nel suo show. Mai".