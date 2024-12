I Simpson: Il trailer ufficiale del doppio episodio natalizio in esclusiva per Disney+

News Serie TV

Lo speciale O C'mon All Ye Faithful sarà disponibile in streaming dal 17 dicembre.

Auguri di Buone Feste da Springfield! Chiaramente, non aspettatevi nulla di dolce e coccoloso: anche quest'anno, nessuno è stato così buono. Il 17 dicembre, I Simpson festeggerà il Natale in anticipo con un doppio episodio speciale in esclusiva per il servizio streaming Disney+. Intitolato O C'mon All Ye Faithful e parte delle celebrazioni per il 35° anniversario della popolarissima serie animata, lo speciale inizia a svelarsi con il trailer ufficiale, all'inizio del quale un tronfio sindaco Quimby proclama Springfield l'attuale casa di Babbo Natale.

I Simpson: La trama dello speciale natalizio O C'mon All Ye Faithful

Se vi state chiedendo come ciò sia stato possibile, la risposta può essere solo una: Homer Simpson. Tutto ha inizio con l'arrivo a Springfield del mentalista britannico Derren Brown, che usa i suoi trucchi psicologici e le sue abilità di intrattenitore per aumentare lo spirito natalizio della città. Ma quando Homer viene ipnotizzato e crede erroneamente di essere Babbo Natale, si innesca una divertente reazione a catena e induce tutti a mettere in discussione ciò in cui credono e a esplorare il vero significato di "miracolo".

Il doppio episodio, scritto da Carolyn Omine e diretto da Debbie Mahan e Matthew Faughnan, include performance musicali di Patti LaBelle e del gruppo vocale a cappella Pentatonix, entrambi vincitori del Grammy, mentre Derren Brown doppia se stesso nella versione originale. Questa sarà la prima volta in cui un episodio de I Simpson non sarà trasmesso prima dalla FOX, storica rete della serie animata. Oltre a O C'mon All Ye Faithful, Disney+ proporrà prossimamente altri due episodi in esclusiva, intitolati The Past and the Furious e Yellow Planet. Sulla piattaforma sono già disponibili inoltre nove corti, anch'essi in esclusiva - Maggie Simpson in "Il risveglio della Forza dopo il riposino"; The Good, the Bart and the Loki; I Simpson in Plusaversary; Lisa, ti presento Billie; Welcome to the Club; "Feliz Navidad" - I Simpson incontrano i Bocelli; Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana; Che la mamma sia con te; e The Most Wonderful Time of the Year.