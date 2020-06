I Puffi tornano in tv con una nuova serie animata

News Serie TV

Il revival, prodotto da Peyo Productions, riporterà sullo schermo i famosi personaggi blu creati dal belga Peyo.

Difficile trovare un bambino cresciuto quando i cartoni animati si guardavano ancora alla tv la cui infanzia non sia stata benedetta da I Puffi. Una delle tante, indimenticabili e intramontabili produzioni Hanna-Barbera, la serie si racconterà ora a una nuova generazione di piccoli spettatori grazie a un'iniziativa del canale americano Nickelodeon, che ne ha ordinato una nuova versione.

Animato (purtroppo?) in computer grafica, il revival, che negli Stati Uniti manterrà il titolo The Smurfs come l'originale degli anni '80, tratto ricordiamo dalle storie a fumetti del belga Peyo, non si differenzierà di molto da quest'ultimo. Grande Puffo, Puffetta, Tontolone, Forzuto, Quattrocchi e il resto dei Puffi più famosi che vivono in casette a forma di fungo nella foresta ne saranno ancora i protagonisti, così come ritroveremo il loro più celebre e infaticabile arcinemico, lo stregone malvagio Gargamella. Peyo Productions e Dupuis Edition & Audiovisuel produrranno la serie, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Peter Saisselin e Amy Serafin, in passato dietro le quinte di Alvinnn!!! e i Chipmunks.

"I Puffi hanno intrattenuto generazioni di bambini e famiglie in tutto il mondo e siamo entusiasti di portare a Nickelodeon questi personaggi indimenticabili, le loro storie e i loro temi universali di cooperazione, condivisione e cura della propria comunità", ha commentato Layla Lewis, vice presidente senior della divisione acquisizioni globali e contenuti in partnership di Nickelodeon, in un comunicato.