I protagonisti di Will & Grace divinamente scoordinati alle Olimpiadi 2018

Negli Stati Uniti, NBC è il canale che al pari dei nostri Rai2 e RaiSport sta garantendo un'approfondita copertura giornaliera delle Olimpiadi Invernali 2018 di Pyeongchang, riunendo anche più di 20 milioni di spettatori. A causa di questo, gran parte dei programmi in onda sul canale, incluse tutte le serie tv, saranno in pausa fino a marzo, e tra queste c'è anche la sitcom di successo Will & Grace, di recente tornata con un nuovo ciclo di episodi dopo undici anni di assenza dagli schermi.

Per spiegare ai fan il motivo della loro momentanea assenza dalle scene e rammentargli quando bisognerà sintonizzarsi nuovamente su NBC (l'1 marzo), le star Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally sono tornate a vestire i panni - scintillanti abiti Lycra color porpora - dei loro personaggi in un divertente sport che vi mostriamo qui di seguito. Non prima di aver ricordato che in Italia la programmazione degli inediti di Will & Grace riparte questo venerdì alle ore 21:20 su Premium Joi.