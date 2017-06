I pronipoti potrebbe tornare in tv con una versione live-action

Una delle serie animate più amate di sempre, I pronipoti potrebbe tornare in tv in una forma completamente rinnovata. Secondo TVLine, Warner Bros. Television sta collaborando con il premio Oscar Robert Zemeckis (Forrest Gump) allo sviluppo di The Jetsons, versione live-action della comedy degli Anni '60 creata da William Hanna e Joseph Barbera.

Mentre lo studio non conferma né smentisce, alcune fonti hanno rivelato al sito che quest'ultimo ha ingaggiato il produttore esecutivo de I Griffin Gary Janetti per delineare i tratti principali della potenziale serie in vista di un'offerta ai network nelle prossime settimane. Oltre al ruolo di showrunner, Janetti affiancherà Zemeckis e Jack Rapke alla produzione esecutiva.

In onda con 75 episodi tra il 1962 e il 1987, I pronipoti ha raccontato le avventure quotidiane di una famiglia del futuro, i Jetson. George, che lavora alla fabbrica di astronavi, è sposato con Jane, una casalinga determinata e piena di energie. La coppia ha due figli: la teenager Judy e il genio delle scienze Elroy. Con loro vivono inoltre il robot obsoleto Rosie; Astro, un danese pasticcione; e il piccolo alieno multicolore Orbitry.