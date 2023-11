I personaggi de Il Trono di Spade dominano la classifica dei più odiati di sempre in tv

News Serie TV

Nel corso delle sue otto stagioni, Il Trono di Spade ha mostrato molti personaggi discutibili, alcuni tra questi profondamente disprezzati dal pubblico tanto da essere inclusi nella classifica dei più odiati della tv. Di chi si tratta?

E se vi dicessimo che i personaggi più odiati delle Serie TV inseriti in una classifica ad hoc includono soprattutto quelli de Il Trono di Spade, vi stupireste? Il drama fantasy anche conosciuto come Game of Thrones, andato in onda dal 2011 al 2019, ha mostrato numerosi personaggi dalla morale discutibile che il pubblico ha fortemente disprezzato. Un caso lampante è Joffrey Baratheon (interpretato da Jack Gleeson), figlio di Cersei Lannister (Lena Headey) e suo fratello Jaime che ha torturato in ogni modo possibile Sansa Stark e la cui morte ha rappresentato giustizia agli occhi dei telespettatori. Non stupisce, del resto, che Joffrey sia stato prontamente inserito nella lista dei personaggi televisivi più odiati di sempre. Ma a far riflettere è il fatto che non sia l'unico personaggio di Il Trono di Spade presente nell'elenco.

Il Trono di Spade: Molti dei suoi personaggi dominano l'elenco dei più odiati delle serie tv

Quanti personaggi, nella storia delle serie tv, hanno fatto discutere per i propri comportamenti spregevoli? Alcuni più borderline di altri, hanno sicuramente acceso il dibattito e pare che nel nuovo elenco dei personaggi più odiati di sempre siano stati coinvolti più nomi provenienti da Westeros. Tratta dai romanzi di George R.R. Martin, Il Trono di Spade ha segnato un pezzo cruciale di storia della tv e il suo successo ha permesso a HBO di realizzare un primo prequel, intitolato House of the Dragon dedicato alla storia della famiglia Targaryen. In entrambe le serie tv, i personaggi si ritrovano spesso ad agire in una zona grigia, costantemente combattuti tra bene e male tanto da rendere difficile la classificazione come buoni o cattivi. Tuttavia alcuni personaggi non hanno mai avuto il beneficio del dubbio e sono stati quindi inseriti nel nuovo elenco dei più odiati della tv, condiviso via X da Ranker. Ecco la classifica:

Joffrey Baratheon de Il Trono di Spade Ramsay Bolton de Il Trono di Spade Skyler White di Breaking Bad Livia Soprano de I Soprano Janice Soprano de I Soprano Shou Tucker di Fullmetal Alchemist: Brotherhood Cersei Lannister de Il Trono di Spade Lori Grimes di The Walking Dead Caillou di Caillou Emily Waltham di Friends Il Governatore di The Walking Dead Rachel Berry di Glee

Facile notare come Il Trono di Spade abbia fornito alla tv ben tre personaggi disprezzabili, tutti accomunati da Sansa Stark (Sophie Turner). Al primo posto non poteva che esserci lui, Joffrey, morto alle Nozze Viola nella quarta stagione. Sansa è stata accusata del suo omicidio insieme a Tyrion, ma è riuscita a scappare. Purtroppo ha dovuto vedersela con un altro personaggio spregevole, Ramsay Bolton (Iwan Rheon), che occupa proprio il secondo posto in classifica. In più Sansa ha dovuto gestire più volte la crudeltà di Cersei Lannister (al settimo posto) durante il suo periodo ad Approdo del Re.