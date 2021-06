I Masters, Netflix e Kevin Smith, ovvero il teaser trailer di Masters of the Univese: Revelation

News Serie TV

Il regista di Clerks, noto appassionato di fumetti, cartoon e anni Ottanta, è stato il produttore esecutivo e lo showrunner di una serie animata Netflix che reboota il celebre cartoon che ha segnato l'infanzia di tanti cresciuti in quel decennio. La prima stagione della serie animata sarà in streaming dal 23 luglio

He-Man, Skeletor, Man-At-Arms, Beastman, Mer-Man, Teela, Stratos e Zodac. E poi tutti gli altri.

Se avete una certa età, o siete appassionati di vintage anni Ottanta, basta leggere certi nomi per evocare mondi, e per capire che stiamo parlando dei Masters of the Universe, i personaggi nati come action figure della Mattel e diventati fumetti, serie televisive animate e film, perfino in live action (il pessimo I dominatori dell'universo con Dolph Lundgren nei panni di He-Man) che hanno segnato l'infanzia di tutti quelli che sono cresciuti in quel decennio.

Mentre da anni si fa un gran parlare di un nuovo lungometraggio cinematografico con attori in carne e ossa che riporti sul grande schermo quei personaggi e il mondo di Eternia, ecco che su Netflix debutterà in streaming il prossimo 23 luglio la prima stagione di una nuova serie animata che può essere considerata un reboot di quella classica, e che si intitola Masters of the Universe: Revelation.

E attenzione, perché a curare la realizzazione della serie, in veste di produttore esecutivo e di showrunner, è stato Kevin Smith, regista di Clerks e di tantissimi altri film di culto, nonché autorità indiscussa quando si tratta di fumetti, e del vintage anni Ottanta.

Questo è il teaser trailer ufficiale della serie Masters of the Universe: Revelation, che nella sua versione originale conta su un cast di doppiatori composto da Chris Wood, Mark Hamill, Lena Headey, Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Alicia Silverstone e tanti altri:







La guerra per Eternia raggiunge l'apoteosi con "Masters of the Universe: Revelation", una serie animata innovativa e carica d'azione che riprende il filo della storia dall'ultima apparizione dei leggendari personaggi decenni fa. Dopo una battaglia cataclismica tra He-Man e Skeletor, Eternia è in frantumi e i guardiani di Grayskull sono dispersi. Nonostante decenni di segreti abbiano dilaniato la malandata banda di eroi, Teela farà il possibile per riunirla e risolvere il mistero della spada del potere scomparsa, in una lotta contro il tempo per salvare Eternia ed evitare la fine dell'universo.