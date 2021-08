I Luminari: Su NOW la miniserie con Eva Green, tra avventura e misticismo

News Serie TV

Il period drama, ambientato durante la corsa all'oro nella Nuova Zelanda del 1860, è basato sull'omonimo romanzo di Eleanor Catton.

Avventura, evasione, vendetta, romanticismo e misticismo si fondono ne I Luminari - Il destino nelle stelle, avvincente miniserie che segna il ritorno in tv della sempre affascinante Eva Green dopo il successo di Penny Dreadful. Basato sull'omonimo romanzo della scrittrice neozelandese Eleanor Catton, il period drama - di 6 episodi - in Italia è disponibile in streaming su NOW all'interno del Pass Entertainment (attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese insieme con il pass Cinema). Ambientata durante la corsa all'oro nella Nuova Zelanda del 1860, I Luminari - una co-produzione della britannica BBC e della neozelandese TVNZ - racconta una singolare storia d'amore influenzata dalla fortuna e dalle stelle. Ma non solo: il mistero prende il sopravvento quando la protagonista, interpretata da una magnetica Eve Hewson, rimane coinvolta suo malgrado in uno strano caso di omicidio. Ecco la trama e tutto quello che c'è da sapere.

I Luminari - Il destino nelle stelle: Un racconto dove si fondono storia e magia

Siamo nel 1865 e la giovane avventuriera inglese Anna Wetherell (Eve Hewson, la figlia secondogenita di Bono Vox vista recentemente anche nella miniserie Dietro i suoi occhi) si mette in viaggio da Londra verso la Nuova Zelanda nella speranza di lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una nuova vita. Sulla nave che la porterà dall'altra parte del mondo conosce Emery Staines (Himesh Patel, Avenue 5) e i due si sentono subito in sintonia, connessi da qualcosa di più grande. Decidono di rivedersi una volta sbarcati ma, arrivata in Nuova Zelanda, Anna incontra la misteriosa chiromante americana Lydia Wells (Eva Green), che approfitta della sua vulnerabilità per raggiungere scopi personali. Non passa molto tempo e Anna si ritrova da sola, in strada e persino accusata ingiustamente di omicidio. La vittima è il marito di Lydia, Crosbie Wells (Ewen Leslie, Top of the Lake) ma Anna - che intanto si sente sempre più legata inspiegabilmente ad Emery - è sicura di essere innocente. Riuscirà a provarlo?

Riferimenti astrali, soprannaturale, destino e storia e mistero sono gli ingredienti di questa miniserie che mette tanta carne al fuoco regalando sei ore di pura evasione. Completano il cast Marton Csokas (Into the Badlands) che interpreta Francis Carver, ex galeotto innamorato di Lydia, Benedict Hardie nel ruolo di Alistair Lauderback, Erik Thomson in quello di Dick Mannering, e Richard Te Are nei panni di Te Rau Tauwhare.

Dal romanzo alla serie tv: Il minuzioso lavoro di Eleanor Catton e della troupe

Eleanor Catton ha impiegato cinque anni per scrivere il romanzo The Luminaries (il titolo originale del libro da cui la serie è tratta). Per il suo lavoro, nel 2013, ha vinto il prestigioso Booker Prize. Ce ne sono voluti altri sette affinché riuscisse ad adattare la storia per il piccolo schermo tanto che l'autrice ha raccontato di aver modificato la sceneggiatura di continuo, anche durante le riprese, per adattarla meglio al progetto che aveva in mente. Pur discostandosi parzialmente dal materiale originale, la serie mantiene saldo il filo rosso dell'astrologia, che scandisce i capitoli del libro, e si propone soprattutto di esaltare i paesaggi neozelandesi. Gli scenografi, per esempio, sono stati in grado di ricreare un fangoso villaggio che ricordasse per filo e per segno quelli presenti all'epoca a Hokitika, la storica città della corsa all'oro sulla costa occidentale della Nuova Zelanda. Proprio a Hokitika e in altre località del Paese - come Tawharanui, Te Henga, Whangaroa, nei pressi del Crooked River - è stata interamente girata la serie. Anche i costumi hanno richiesto un'attenzione particolare: per creare l'abito rosa di Anna (che, come vedrete, nella storia gioca un ruolo chiave) il costumista Edward Gibbon ha trascorso mesi a fare ricerche al Victoria and Albert Museum di Londra. Alla fine, per esigenze di copione, sono state realizzate ben cinque versioni perfettamente identiche dello stesso vestito, un lavoro veramente certosino.

