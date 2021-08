I Know What You Did Last Summer: Data e prime foto della nuova serie tv di Prime Video

News Serie TV

Basata sull'iconico film degli anni '90 So cosa hai fatto, la serie young adult sarà disponibile in streaming dal 15 ottobre.

Prendete nota: I Know What You Did Last Summer, nuova serie young adult basata sull'iconico film degli anni '90 So cosa hai fatto, a sua volta basato su un romanzo di Lois Duncan, sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 15 ottobre. In occasione dell'annuncio della data di debutto (la prima settimana saranno rilasciati quattro episodi, poi una nuova puntata ogni venerdì fino al 12 novembre), il servizio di video in streaming ha diffuso anche le prime foto ufficiali.

La trama e il cast di I Know What You Did Last Summer

Scritta da Sara Goodman (Preacher) e diretta dal regista esperto di horror James Wan (The Conjuring, Insidious), I Know What You Did Last Summer segue un gruppo di ragazzi che, un anno dopo il fatale incidente stradale che ha rovinato la serata di festeggiamenti per la consegna dei diplomi, si ritrovano legati da un oscuro segreto e perseguitati da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li vuole morti, i protagonisti portano alla luce il lato oscuro della loro cittadina apparentemente perfetta e di se stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere letale.

Il ricco cast della serie include Madison Iseman (Jumanji: Benvenuti nella giungla), Bill Heck (Locke & Key), Brianne Tju (Light as a Feather), Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene (Stumptown), Cassie Beck (Connecting) e Brooke Bloom (Homecoming).