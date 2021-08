I Hate Suzie: Su NOW un dramedy spudoratamente divertente, con un'esplosiva Billie Piper

News Serie TV

La serie, di 8 episodi, segna una nuova collaborazione tra Piper e la sceneggiatrice Lucy Prebble dopo Diario di una squillo perbene.

C'è una scena verso la fine del primo episodio di I Hate Suzie in cui l'attrice Suzie Pickles interpretata da Billie Piper cammina, sconvolta, indossando una pelliccia insanguinata e intonando un motivetto improvvisato. "Odio vedere le stelle di notte", canta circondata da passanti ignari di tutto. "Mi mancano lo smog e la criminalità in aumento", intona mentre volteggia tra le strade di una cittadina di provincia. E proprio quando la protagonista realizza che sta per vivere il momento più basso e difficile della sua carriera, noi spettatori ci rendiamo conto che I Hate Suzie è un piccolo capolavoro di serie tv. La prima stagione, arrivata finalmente anche in Italia, è disponibile su NOW con il Pass Entertainment attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese insieme con il pass Cinema.

La trama e il cast di I Hate Suzie: Le 8 fasi del trauma

Al centro di I Hate Suzie c'è proprio la Suzie del titolo, un'attrice diventata precocemente famosa da adolescente grazie a una hit di successo che d'improvviso, da adulta, si ritrova a dover gestire uno scandalo che rischia di affossare per sempre la sua carriera già in declino. Proprio quando Suzie (Billie Piper) sta per ottenere un ruolo in un importante progetto Disney, il suo smartphone viene hackerato e alcune sue foto intime compromettenti finiscono online. Attraverso le otto fasi del trauma (shock, negazione, paura, vergogna, negoziazione, senso di colpa, rabbia e accettazione che scandiscono gli 8 episodi della prima stagione), la protagonista cerca di salvare il salvabile: la sua reputazione, il suo lavoro, il suo matrimonio con il condiscendente Cob (Daniel Ings, Instinct) e, soprattutto, suo figlio Frank (Matthew Jordan-Caws) che cerca di proteggere a tutti i costi. In questa impresa è supportata dalla sua amica di infanzia nonché agente Naomi (Leila Farzad), una donna assai sicura di sé che sa dare ottimi consigli, spesso al momento sbagliato.

Guarda I Hate Suzie su NOW

Guarda I Hate Suzie su NOW

Una serie femminista e semiautobiografica

Co-creata dalla stessa Billie Piper insieme alla sceneggiatrice di Succession Lucy Prebble (con cui aveva già collaborato per la serie Diario di una squillo perbene e lo spettacolo teatrale The Effect), I Hate Suzie è nata proprio dallo scambio di idee tra queste due donne, forti e in carriera, che hanno deciso di trasportare sullo schermo le loro esperienze di vita più significative, anche quelle più traumatiche. L'intera serie è una riflessione su temi come il culto (e il peso) della celebrità, il movimento #MeToo, il femminismo intersezionale, il tanto sfavillante quanto degradante mondo dello spettacolo, l'intimità femminile e le crisi d'identità. Non necessariamente in quest'ordine. È un dramedy perché sa essere, all'occorrenza, sfacciatamente divertente; la scrittura arguta di Prebble ci regala infatti dei dialoghi intrisi di tipico umorismo nero inglese, talvolta spiazzanti ma, in definitiva, esilaranti.

Billie Piper come non l'avevamo mai vista

Billie Piper rende la serie ancora più preziosa con un'interpretazione eccellente (che le ha fatto guadagnare una nomination ai BAFTA, i premi più importanti del cinema e della televisione britannici). L'attrice riesce a trasmettere perfettamente allo spettatore ogni stato d'animo, crollo emotivo e assurda follia della protagonista, una celebrità travolta troppo presto dalla fama, carismatica ma anche profondamente insicura. D'altronde è impossibile non notare che la storia di Suzie ricorda, per alcuni aspetti, quella di Billie: come Suzie, anche Billie Piper ha conosciuto la celebrità a soli 15 anni, diventando la più giovane artista a raggiungere il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Gran Bretagna; anche lei è stata protagonista su tutti i tabloid britannici quando ha deciso di sposare a 18 anni il conduttore televisivo Chris Evans, all'epoca trentacinquenne; infine, proprio come Suzie Pickles che diventa incredibilmente popolare recitando in una serie di fantascienza, anche Piper deve il successo soprattutto alla serie Doctor Who, dove ha affiancato a lungo il Signore del Tempo interpretando la sua compagna di viaggio Rose Tyler.

Suzie e Billie si mettono a nudo (talvolta letteralmente) condividendo i successi e, ancora di più, gli insuccessi. La prima cannibalizza (in senso buono) la seconda e la seconda - nevrotica, malinconica, elettrica a seconda dai casi - si mostra capace di un'ecletticità sorprendente. Ci sono pochi casi in cui interprete e personaggio si fondono così meravigliosamente e in I Hate Suzie il miracolo è compiuto. Fortunatamente ritroveremo sia Suzie Pickles che Billie Piper nella seconda stagione, già confermata da Sky Atlantic. Guarda I Hate Suzie su NOW