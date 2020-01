I Am Not Okay With This: La nuova serie teen soprannaturale di Netflix ha una data

News Serie TV

Data di uscita, trama e cast del nuovo teen drama dai produttori di Stranger Things e The End of the F***ing World.

Netflix ha finalmente annunciato la data in cui renderà disponibile in streaming I Am Not Okay With This, atteso teen drama ispirato all'omonimo graphic novel di Charles Forsman. La serie porta la firma di Christy Hall e Jonathan Entwistle (quest'ultimo già dietro la macchina da presa di The End of the F***ing World) ed è prodotta dai produttori esecutivi di Stranger Things Shawn Levy, Dan Cohen e Josh Barry.

I Am Not Okay With This: Quando esce la Serie TV su Netflix

I sette episodi della prima stagione di I Am Not Okay With This saranno disponibili sulla piattaforma di video in streaming il prossimo 26 febbraio.

La trama

La storia, descritta come "irriverente", segue Sidney (Sophia Lillis, Sharp Objects e It), un'adolescente che si barcamena tra le difficoltà a scuola, la famiglia e la sessualità, facendo i conti con i suoi misteriosi superpoteri. La madre di Sidney, Maggie, è una donna single che, dopo la morte del marito, cresce da sola i due suoi figli lavorando in una caffetteria. Sidney deve gestire i suoi poteri di telecinesi mentre tenta di vivere una normale vita da adolescente, circondata dal suo strambo gruppo di amici, come l'effervescente Dina e il fidanzato di lei Brad, il tipico ragazzo popolare ed educato che Sidney però giudica "un epico cretino".

Il cast

Oltre a Sophia Lillis nella serie recitano Kathleen Rose Perkins (Episodes) nei panni della madre di Sidney, Wyatt Oleff nei panni del vicino, Sofia Bryant (The Good Wife, The Code) nel ruolo della migliore amica Dina, Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water) nei panni del fratello di dieci anni di Sidney e Richard Ellis (Should I Do It?) nei panni del fidanzato di Dina.

Insieme all'annuncio della data di uscita, Netflix ha diffuso anche il poster di I Am Not Okay With This che potete vedere di seguito.