I Am Groot: una serie di corti con il baby personaggio Marvel che sono una gioia per gli occhi e per lo spirito

Sbarca su Disney+ una serie di cinque brevi cortometraggi animati in cui Baby Groot è protagonista assoluto.

Quando lo abbiamo visto per la prima volta nei Guardiani della Galassia (2014) non avremmo immaginato quante dimostrazioni di affetto avrebbe generato nel pubblico. Dolce con gli amici e brutale con i nemici, questo albero umanoide di nome Groot è un fedele membro di questa banda di spostati che scorrazza tra un pianeta e l'altro per poi unirsi agli Avengers nella battaglia contro Thanos. Come ben sappiamo, tra il primo film e il sequel Guardiani della Galassia Vol. 2 il buon Groot da adulto diventa un Baby Groot. Per essere precisi, non si tratta dello stesso personaggio, ma di un nuovo Groot che nasce dallo stesso seme del precedente ma con una memoria nuova di zecca, essendo un altro albero.

Il percorso sullo schermo di questo personaggio che può vantare i vocalizzi di Vin Diesel, nelle diverse interpretazioni della battuta "I am Groot" (Io sono Groot), modulata dai sound designer che alzano o abbassano le tonalità a seconda delle esigenze narrative, ci porta a conoscerlo in differenti stadi evolutivi. Dalla versione neonato lo vediamo teenager, risucchiato dai videogame come accade alla maggior parte degli adolescenti, in Avengers: Infinity War. Sarà decisamente più maturo quando lo incontreremo di nuovo sul grande schermo delle sale cinematografiche in Guardiani della Galassia Vol. 3, nel maggio del 2023, ma intanto possiamo approfondirne la versione infantile combinaguai nella serie I Am Groot, ora disponibile su Disney+ " target="_blank">Disney+.

I Am Groot: info e trailer sulla serie di corti Marvel di Disney+

Si tratta di una collezione di cortometraggi, per la precisione cinque con la durata di quattro minuti ognuno, realizzati interamente in animazione al computer. I Am Groot è un prodotto delizioso tanto nell'estetica quanto nei contenuti, per il quale gli autori devono essersi divertiti parecchio dando vita al loro estro artistico. Negli episodi vediamo Baby Groot rapito dalle semplici avventure che vive, a bordo dell'astronave o sui pianeti visitati, con l'innocenza propria di chi è giovanissimo tra curiosità e sbadataggine. Per sapere se nei corti compare qualcuno degli amici Guardiani, mandate in play la serie che vista tutta d'un fiato dura un tempo più che ragionevole (fin troppo breve) di 20 minuti.

