Hunters rinnovata finalmente per una seconda stagione

Amazon Prime Video dà un seguito alla controversa serie tv con Logan Lerman.

Dopo un'attesa lunga oltre cinque mesi, Amazon Prime Video ha ufficializzato finalmente il rinnovo di Hunters, il controverso thriller d'ambientazione storica con Logan Lerman tra i protagonisti, per una seconda stagione, disponibile in streaming prossimamente.

"Sono grato a Jen e alla famiglia Amazon per il loro costante e straordinario supporto ad Hunters", ha dichiarato l'ideatore David Weil in un comunicato. "Insieme al nostro magnifico cast, la nostra incredibile squadra e i brillanti autori e produttori, non vediamo l'ora di poter condividere il nuovo capitolo della saga di Hunters con il mondo". La presidente di Amazon Studios Jennifer Salke ha aggiunto: "Grazie ad Hunters, l'irrefrenabile immaginazione di David Weil ha creato una prima stagione ricca di azione, colpi di scena e mistero che ha conquistato i clienti Prime Video di tutto il mondo. Siamo entusiasti che David, Jordan [Peele] e la serie Hunters saranno di nuovo con noi".

Ambientata alla fine degli anni '70, nella prima stagione la serie ha raccontato di un gruppo di cacciatori di nazisti di New York che, di fronte a una terribile realtà dei fatti, ovvero che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si stanno nascondendo tra le persone comuni, cospirando per creare il Quarto Reich negli Stati Uniti, e di fronte all'inefficienza della polizia, decidono di farsi giustizia da soli nei modi più brutali. Nel cast anche Al Pacino, Jerrika Hinton, Josh Radnor e Kate Mulvany, tra gli altri.