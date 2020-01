Hunters di Amazon Prime Video si mostra in un nuovo trailer per il Super Bowl

News Serie TV

In streaming dal 21 febbraio, la serie tv coinvolge Al Pacino e Logan Lerman.

Questo fine settimana gli Stati Uniti d'America si fermeranno per l'evento sportivo dell'anno, la finale del campionato di football, altresì conosciuto come il Super Bowl. Amazon Prime Video coglierà l'occasione per promuovere con un nuovo trailer già disponibile online una delle sue imminenti serie originali, Hunters, il cui cast vanta il premio Oscar Al Pacino.

In streaming dal 21 febbraio, Hunters è ambientata nella New York del 1977 e racconta di un eterogeneo ed eccentrico gruppo di cacciatori di nazisti che si avventura in una sanguinosa ricerca quando scopre che centinaia di fuggitivi, ex funzionari di alto rango del partito di Adolf Hitler, si stanno nascondendo tra la gente comune, cospirando per creare un quarto Reich negli Stati Uniti. Pacino interpreta uno dei membri più anziani della banda, Meyer Offerman, mentre Logan Lerman (Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo) è il suo pupillo, un giovane che si unisce alla misteriosa organizzazione mentre cerca di dare un'identità all'assassinio della nonna.