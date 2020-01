Hulu rinuncia ad altre due serie Marvel, inclusa Howard the Duck

News Serie TV

Il servizio di video in streaming non porterà in tv neppure Tigra & Dazzler.

Continua a ridursi il numero di serie Marvel in giro per il piccolo schermo. Dopo la frettolosa chiusura di Runaways e il mancato ordine di Ghost Rider, Hulu ha rinunciato anche a due dei quattro adattamenti animati annunciati circa un anno fa, Howard the Duck e Tigra & Dazzler. Uno stop che sembrerebbe compromettere anche The Offenders, il crossover che avrebbe dovuto riunire i loro personaggi con quelli di M.O.D.O.K. e Hit Monkey, le quali invece rimangono in produzione.

È evidente come Marvel Television stia attraversando da mesi una fase di transizione, dovuta non solo al lancio di Disney+, la piattaforma di video in streaming che sappiamo essere più vicina allo studio di produzione, anch'esso una proprietà della Walt Disney Company, ma anche all'arrivo del nuovo presidente Kevin Feige, che lo scorso ottobre ha sostituito Jeph Loeb. Tra i due progetti cancellati, a destare maggiore preoccupazione nelle settimane scorse era stato Tigra & Dazzler, di cui era stato sospeso lo sviluppo a causa di divergenze creative con la showrunner Erica Rivinoja. Nel frattempo, fonti ben informate sostengono che la decisione di cancellare questa e Howard the Duck sarebbe da ricondurre non a Hulu ma a Marvel Television.

Howard the Duck avrebbe dovuto portare sullo schermo il famoso personaggio creato da Steve Gerber, un buffo papero parlante che, intrappolato in un mondo che non è il suo, cerca di tornare a casa con l'aiuto dell'amica Beverly prima che il malvagio Dr. Bong possa trasformarlo nel piatto più croccante del suo menù. Tigra & Dazzler, invece, si sarebbe dovuta concentrare sulle omonime supereroine e migliori amiche, rispettivamente una donna gatto e una cantante pop capace di emettere raggi luminosi, le quali lottano insieme per affermarsi tra le persone dotate di poteri di Los Angeles.