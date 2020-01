Hulu rinnova le serie Dollface e Wu-Tang: An American Saga

News Serie TV

La comedy con Kat Dennings e il drama ispirato dal Wu-Tang Clan proseguono con una seconda stagione.

Entrambe ancora inedite in Italia, la comedy Dollface e il drama Wu-Tang: An American Saga hanno ottenuto da Hulu l'okay per la produzione di un secondo ciclo di episodi. Il servizio di video in streaming na ha annunciato il rinnovo al TCA press tour invernale, in corso in questi giorni a Pasadena, in California.

Con la veterana di 2 Broke Girls Kat Dennings, Dollface segue quest'ultima nei panni di una giovane donna che, dopo essere stata mollata dall suo fidanzato storico, deve riconnettersi con il mondo delle donne e riallacciare le amicizie femminili che si era lasciata alle spalle. All'evento, pur non avendo snocciolato alcun numero, Hulu ha rivelato che questa è stata la serie "consumata" più avidamente dai propri abbonati nel 2019.

Un resoconto fittizio della formazione del gruppo hip hop Wu-Tang Clan, Wu-Tang: An American Saga è ambientata nella New York degli anni '90, al culmine dell'epidemia del crack, e segue invece un giovane RZA mettere insieme una dozzina di uomini di colore combattuti tra musica e criminalità, trasformandola in uno dei più improbabili successi della storia americana.