Hugh Laurie su HBO con una comedy sci-fi dell'ideatore di Veep

Hugh Laurie e Armando Iannucci, rispettivamente uno degli attori e l'ideatore della pluripremiata serie prossima alla conclusione Veep, torneranno a lavorare insieme in una nuova comedy, anche questa volta su HBO. La rete via cavo ha ordinato la produzione dell'episodio pilota di Avenue 5, comedy ambientata nello spazio della quale Iannucci è l'ideatore e sceneggiatore e la star di Dr. House il protagonista.

Stando ai pochi dettagli al momento disponibili, la storia sarà ambientata nel futuro, principalmente oltre i confini del nostro mondo, e si concentrerà su Ryan Clark, il personaggio interpretato da Laurie, l'affascinante capitano dell'astronave Avenue 5, un americano.

Nel 2017, grazie al ruolo del candidato Vicepresidente Tom James in Veep, Laurie ha ricevuto la sua decina nomination all'Emmy. Visto più di recente in Chance, cancellata da Hulu dopo due stagioni, quello in Avenue 5 non sarà eventualmente l'unico ruolo a riportarlo in tv: sempre per Hulu sarà uno dei protagonisti della miniserie basata su Comma 22 di Joseph Heller.