How I Met Your Father potrebbe ospitare alcuni attori di How I Met Your Mother, anticipa Hilary Duff

News Serie TV

La protagonista dello spin-off della comedy creata da Carter Bays e Craig Thomas ha svelato qualche anticipazione sulla nuova serie in arrivo in streaming su Hulu.

C'è già molta curiosità su How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother da poco annunciato dal servizio di video in streaming Hulu. Da quando si è diffusa la notizia, molti fan della serie originale si sono chiesti come e se si collegheranno le due serie tv e adesso abbiamo una prima risposta, sebbene non esaustiva. A dirci di più è la protagonista della nuova serie Hilary Duff, che interpreterà Sophie, una ragazza che in un prossimo futuro racconterà a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre (come aveva fatto Ted Mosby con i suoi figli, nella serie originale).

How I Met Your Father: Le prime anticipazioni di Hilary Duff

Intervistata per The Jess Cagle Show, l'ex reginetta di Disney Channel ha dato qualche anticipazione confermando, innanzitutto, che le due serie saranno collegate e che diversi membri del cast della serie madre potrebbero apparire anche in How I Met Your Father. "Non voglio svelare tutto, ma la sceneggiatura è stata cambiata un bel po'. Però si collega e, si spera, avremo alcune divertenti apparizioni come guest star di membri del cast originale", ha detto Duff.

La trama di How I Met Your Father e gli amori di Sophie

Secondo la sinossi ufficiale, How I Met Your Father - creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (This Is Us) e prodotta dai creatori della serie originale Bays e Thomas - si concentrerà su "Sophie e il suo affiatato gruppo di amici mentre stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità". Hilary Duff ha svelato anche qualcosa in più sul suo personaggio. "Ci sono personaggi fantastici e avrò un'altra famiglia sul set, una famiglia televisiva", ha detto Duff. Come accaduto a Ted in How I Met Your Mother, anche nella nuova serie vedremo la protagonista alle prese con diverse storie d'amore, la maggior parte delle quali fallimentari. "Ci sono così tante opportunità per raccontare storie d'amore nella serie, perché ci sono Sophie e tre ragazzi. Quindi vi addentrerete nella sua storia e vi chiederete 'Beh, quale sarà il padre?'. E vi piacerà vedere tutte le esperienze amorose della giovane Sophie, mentre esce con i ragazzi nel tentativo di trovare l'amore, e scoprire come questo accade nel mondo moderno".