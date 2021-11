How I Met Your Father: Kim Cattrall sarà una Hilary Duff adulta nello spin-off di How I Met Your Mother

News Serie TV

L'ex star di Sex and the City sarà la narratrice della storia ereditando il ruolo che nella serie originale era di Bob Saget.

Mentre noi ancora non riusciamo ad accettare che sarà assente dal revival di Sex and the City in arrivo a dicembre in tv, Kim Cattrall firma a sorpresa per un ruolo inaspettato e per lei assolutamente inedito. L'attrice interpreterà una versione adulta del personaggio di Sophie (Hilary Duff), la protagonista di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother in arrivo nel 2022 negli Stati Uniti su Hulu (in Italia probabilmente su Disney+). L'amata ex interprete di Samantha Jones, in particolare, assumerà il ruolo ricorrente di narratrice della storia, lo stesso ruolo che nella serie originale era di Bob Saget, il "Ted adulto" che raccontava ai suoi figli la storia di come aveva conosciuto la loro madre.

How I Met Your Father: La trama e il cast

Creata dai co-showrunner di This is Us e co-creatori di Love, Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La serie, poi, fa un passo indietro fino al 2021 mentre "Sophie e il suo affiatato gruppo di amici - Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma) stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità", si legge nella sinossi ufficiale. Come accaduto a Ted in How I Met Your Mother, anche nella nuova serie vedremo la protagonista alle prese con diverse storie d'amore, la maggior parte delle quali fallimentari. Cattrall sarà quindi la voce della Sophie adulta che racconterà ai figli la sua vita amorosa passata.

Altri membri ricorrenti del cast sono Josh Peck (Drake and Josh) nei panni di Drew, il bel vice preside della scuola elementare di Jesse; e Ashley Reyes (American Gods) nei panni di Hannah, un chirurgo che abita a Los Angeles mentre tenta di mantenere una relazione a distanza con Sid che si trova a New York.