How I Met Your Father: I character poster svelano qualche dettaglio in più sui personaggi

Lo spin-off di How I Met Your Mother è atteso negli Stati Uniti, su Hulu, a partire dal 18 gennaio.

How I Met Your Father, lo spin-off di How Met Your Mother che - oltre 15 anni dopo il debutto della serie originale - racconterà una nuova storia d'amore, è decisamente una delle serie tv più attese del 2022. Gli americani dovranno aspettare poco, visto che la serie partirà dal 18 gennaio in streaming su Hulu (in Italia una data di uscita e una piattaforma di riferimento non sono state ancora rese note) ma intanto il servizio di video in streaming stuzzica gli spettatori curiosi rivelando nuovi dettagli suoi personaggi attraverso dei nuovissimi character poster. Scopriteli qui sotto insieme alla trama e al trailer ufficiale della serie rilasciato in precedenza.

How I Met Your Father: La trama

Creata dai co-showrunner di This is Us e co-creatori di Love Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Hilary Duff/Kim Cattrall nella sua versione adulta) racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. I flashback ci riporteranno poi al 2021 mentre Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità. Sappiamo che la nuova comedy avrà uno stile di regia e di racconto molto simile alla serie madre (il pilot è stato diretto, infatti, dalla storica regista di How I Met Your Mother Pamela Fryman) ma che sarà una storia completamente nuova. Ancora non è chiaro, tuttavia, quali saranno i collegamenti tra le due serie tv.

Il cast e i nuovi dettagli dei personaggi

Il personaggio di Sophie è un'aspirante fotografa e un'inguaribile romantica che vive a New York con la sua migliore amica Valentina Francia Raisa (grown-ish), che vorrebbe essere una stilista delle celebrità. Ci sono poi Chris Lowell (Veronica Mars) che interpreta Jesse, uno dei migliori amici di Sophie, musicista e conducente di Uber per sbarcare il lunario; Tom Ainsley (The Royals) che interpreta l'aristocratico e britannico ragazzo di Valentina Charlie, ma che ora è abbastanza al verde; Tien Tran (Space Force) che è Ellen, la sorella adottiva di Jesse nonché da poco single; Suraj Sharma (God Friended Me) è invece Sid, il coinquilino e il migliore amico di Jesse: ha appena aperto un bar e intrattiene una relazione a distanza. A Daniel Augustin (David Makes Man), Josh Peck (Drake & Josh) e Ashley Reyes (American Gods), inoltre, sono stati affidati ruoli ricorrenti.