How I Met Your Father: Hilary Duff e il cast nella prima foto ufficiale dello spin-off di HIMYM

La comedy debutterà su Hulu, negli Stati Uniti, nei primi mesi del 2022.

Sono a New York ma in realtà si trovano a Los Angeles. Disney Television Studios ha diffuso la prima foto ufficiale di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother che racconterà una nuova storia d'amore dopo quella di Ted (e compagni). Nell'immagine vediamo per la prima volta in posa la protagonista Hilary Duff insieme al resto del cast e sullo sfondo c'è il ponte di Brooklyn. Nulla di strano, se non fosse che le riprese si stanno svolgendo a Los Angeles e quella che vedete in foto è in realtà una location interamente costruita in studio. Insieme alla foto, Disney ha fatto sapere che la serie debutterà negli Stati Uniti in streaming su Hulu nei primi mesi del 2022 (ancora non conosciamo una data precisa. In Italia invece dovrebbe arrivare con Star su Disney+).

How I Met Your Father: La trama e i protagonisti

Creata dai co-showrunner di This is Us e co-creatori di Love Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. I flashback ci riporteranno poi al 2021 mentre Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità. Sappiamo che la nuova comedy avrà uno stile di regia e di racconto molto simile alla serie madre ma che sarà una storia completamente nuova.

Nella foto vediamo tutti i membri del cast regolare: insieme a Duff ci sono Chris Lowell (Veronica Mars) che interpreta Jesse, uno dei migliori amici di Sophie, Francia Raisa (grown-ish) nei panni della coinquilina e migliore amica di Sophie Valentina, Tom Ainsley (The Royals) in quelli del ragazzo di Valentina Charlie, Tien Tran (Space Force) che sarà Ellen, la sorella adottiva di Jesse, e Suraj Sharma (God Friended Me) nei panni di Sid, il coinquilino e il migliore amico di Jesse. L'ex star di Sex and the City Kim Cattrall erediterà da Bob Saget (la voce del Ted adulto, nella serie originale) il ruolo di narratrice della storia, nei panni di una versione più adulta di Sophie. A Daniel Augustin (David Makes Man), Josh Peck (Drake & Josh) e Ashley Reyes (American Gods) sono stati affidati invece ruoli ricorrenti.

Una scena sul ponte di Brooklyn

Anche se sembra proprio che i protagonisti si trovino sul ponte di Brooklyn, in realtà sono a Los Angeles, in studio. Il famoso ponte newyorchese è stato ricreato infatti con oltre 700 pannelli Led. Disney ha fatto sapere che gli showrunner della serie avevano richiesto fortemente che un importante scena della serie venisse girata sul ponte di Brooklyn; ma invece di far spostare il cast e la troupe sull'altra costa, è stata ricreata la location a Burbank grazie all'intuizione della storica regista di How I Met Your Mother Pamela Fryman che è tornata per dirigere l'episodio pilota dello spin-off. "La logistica e il costo (anche se non ci fosse stata una pandemia) avrebbero reso questa scena impossibile. Ma grazie a questa nuova tecnologia, la scena è stata portata a casa", ha detto Fryman in una nota.