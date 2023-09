How I Met Your Father cancellata dopo due stagioni

News Serie TV

Non vedremo mai come Sophie ha conosciuto il padre di suo figlio... chiunque esso sia. Con una mossa del tutto inaspettata, Hulu ha cancellato dopo due stagioni How I Met Your Father, la sitcom con Hilary Duff spin-off e sequel della celeberrima e longeva How I Met Your Mother, in Italia disponibile in streaming su Disney+.

How I Met Your Father non avrà una terza stagione: La delusione dei produttori

La decisione è arrivata meno di due mesi dopo il finale della seconda stagione, nel quale Sophie si era baciata con il potenziale papà Jesse (Chris Lowell), mentre Sid (Suraj Sharma), un altro potenziale papà, aveva visto implodere il suo matrimonio con Hannah. Si era scoperto inoltre che Valentina e Charlie (Francia Raisa e Tom Ainsley), lasciatisi nella prima stagione perché lui non era interessato ad avere figli, nel presente avevano un figlio di nome Alex.

"Grazie al meraviglioso cast e alla troupe che hanno lavorato così duramente a How I Met Your Father", ha scritto su Facebook il produttore esecutivo e co-ideatore di How I Met Your Mother Craig Thomas senza nascondere la sua contrarierà alla cancellazione. "A volte è così che va in questo folle business. Mi mancherà la sensazione, anche a distanza, di un gruppo di talenti che continuano a creare cose insieme. Mi ha sempre fatto sentire il cuore pieno!".

Non è chiaro al momento quali ragioni abbiano spinto Hulu a cancellare la serie, soprattutto dopo che lo stesso servizio streaming l'aveva convintamente rinnovata per una seconda stagione di ben 20 episodi. Il o uno dei motivi potrebbe essere la situazione di incertezza e i ritardi, con relativi costi, causati dagli scioperi degli sceneggiatori della WGA e degli attori della SAG-AFTRA, in corso da mesi.