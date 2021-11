How I Met Your Father, c'è una data di uscita! Il videoannuncio dei protagonisti

News Serie TV

Il servizio di video in streaming Hulu ha fissato finalmente una data per l'atteso spin-off di How I Met Your Mother con Hilary Duff.

Con un breve video che strizza l'occhio ad alcuni dei tormentoni di How I Met Your Mother ("Haaaaave you heard?" e "Wait for it..."), i protagonisti dello spin-off intitolato How I Met Your Father hanno annunciato quando debutterà la serie in streaming su Hulu, negli Stati Uniti (in Italia potrebbe arrivare successivamente con Star su Disney+, ma ancora non abbiamo conferme). L'appuntamento è fissato per il 18 gennaio con i primi due episodi, poi con i restanti 8 a cadenza settimanale.

How I Met Your Father: La trama e i protagonisti

Nel video i protagonisti Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran e Suraj Sharma danno la bella notizia ai fan. Creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger e con gli ideatori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas coinvolti come produttori esecutivi, How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Hilary Duff), proprio come faceva Ted nella serie originale, racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. I flashback ci riporteranno poi al 2021 mentre Sophie e il suo affiatato gruppo di amici - Jesse (Lowell), Valentina (Raisa), Charlie (Ainsley), Ellen (Tran) e Sid (Sharma) - stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità. Ancora non sappiamo esattamente come si collegheranno lo spin-off e HIMYM ma di certo le due serie avranno uno stile di regia molto simile, visto che condividono la regista Pamela Fryman che ha diretto la maggior parte degli episodi di How I Met Your Mother ed è tornata per dirigere l'episodio pilota di How I Met Your Father.

Il resto del cast

L'ex star di Sex and the City Kim Cattrall erediterà da Bob Saget (la voce del Ted adulto, nella serie originale) il ruolo di narratrice della storia, nei panni di una versione più adulta di Sophie. A Daniel Augustin (David Makes Man), Josh Peck (Drake & Josh) e Ashley Reyes (American Gods) sono stati affidati invece ruoli ricorrenti.