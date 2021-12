House of the Dragon, George R.R. Martin l'ha vista e assicura: "Non rimarrete delusi"

News Serie TV

L'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco ha visto un premontato del primo episodio dello spin-off de Il Trono di Spade e, per il momento, è rimasto molto soddisfatto.

House of the Dragon, il primo spin-off de Il Trono di Spade atteso in tv nel 2022, ha incassato il giudizio positivo di George R.R. Martin, l'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco che ha ispirato l'intera saga televisiva. Lo scrittore, coinvolto lui stesso come autore del progetto insieme agli showrunner Ryan Condal e Miguel Sapochnik, ha visto infatti una prima versione dell'episodio pilota della serie prequel che racconterà la storia della casata Targaryen e si è detto decisamente soddisfatto.

House of the Dragon: George R.R. Martin tesse le lodi dello spin-off de Il Trono di Spade

In un post sul suo blog, Martin si è complimentato con gli showrunner di House of the Dragon e ha descritto la serie come "oscura, potente, e viscerale... proprio come mi piace immaginare il mio mondo fantasy". Nel dettaglio, lo scrittore ha condiviso con i fan:

"Io stesso sto aspettando House of the Dragon con impazienza, per quel che vale. Ok, non posso essere davvero obiettivo. E conosco già molto di quello che vedrete (sapete com'è, ho scritto il libro). Ma ho visto un premontato del primo episodio e l'ho amata. È oscura, potente e viscerale... proprio come mi piace immaginare il mio mondo fantasy. Ryan e Miguel hanno fatto un ottimo lavoro e per quanto riguarda il cast... proprio come era successo per Il Trono di Spade, la maggior parte degli spettatori conoscerà soltanto qualcuno di questi attori, ma penso che ve ne innamorerete (solo per poi avere il cuore spezzato poco dopo... ma no, non ve lo direi). Penso che i Targaryen siano in ottime mani. Penso che non rimarrete delusi"

La trama e i personaggi di House of the Dragon

House of the Dragon si basa sul romanzo Fire & Blood (che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co.), è ambientata 200 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorre un periodo particolarmente difficile per la casata dei draghi: quello della cosiddetta Danza dei Draghi, la guerra civile tra i membri di casa Targaryen che portò, alla fine, alla fine del dominio della loro casata.

Tra le figure di spicco che conosceremo ci saranno il re Viserys Targaryen (Paddy Considine), il principe Daemon Targaryen (Matt Smith), fratello di Viserys, la principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), la bellissima figlia del Primo Cavaliere del Re Alicent Hightower (Olivia Cooke) e il primo cavaliere Otto (Rhys Ifans), e l'avventuriero Lord Corlys Velaryon (detto Serpente di Mare, intepretetato da Steve Touissant), che è sposato con la cugina cavalcatrice di draghi di Viserys, la principessa Rhaenys (Eve Best).

HBO non ha ancora fissato una data di uscita di House of the Dragon. Sappiamo, però, che arriverà nel 2022 in contemporanea anche in Italia, su Sky e in streaming su NOW. Qui sotto trovate il primo teaser trailer della serie.