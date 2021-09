House of Secrets: Il regista di Harry Potter Chris Columbus sviluppa una serie per Disney+

News Serie TV

Il progetto è basato sulla trilogia di romanzi per ragazzi che lo stesso Columbus ha scritto insieme a Ned Vizzini.

Non solo Harry Potter. Il regista Chris Columbus, che ha diretto due film del popolarissimo franchise sul giovane mago creato da J. K. Rowling (Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti), torna al suo genere prediletto, quello del fantasy per ragazzi. Columbus sta adattando infatti la trilogia House of Secrets, che ha scritto insieme a Ned Vizzini, in una serie tv per Disney+.

I primi dettagli di House of Secrets

La trilogia di House of Secrets, che Columbus ha pubblicato a partire dal 2013 e che è uscita anche in Italia edita da Rizzoli con il titolo La casa dei segreti, si concentra sui giovani fratelli Brendan, Eleanor e Cordelia Walker che si trasferiscono insieme alla famiglia in una raccapricciante casa vittoriana un tempo di proprietà di un romanziere esperto di occulto, Denver Kristoff. Quando i Walker si rendono conto che il loro nuovo vicino trama qualcosa di sinistro, sono intrappolati nella casa magica, viaggiando attraverso i fantastici universi descritti nei romanzi di Kristoff. Alla serie Columbus sta lavorando insieme ai suoi partner di 26th Street Pictures Michael Barnathan e Mark Radcliffe.

Le dichiarazioni

"Chris, Michael e Mark raccontano storie che piacciono a diversi pubblici e che vanno oltre i generi e le generazioni, offrendo un senso di magia e meraviglia grazie a personaggi ben caratterizzati" ha affermato Ayo Davis, vicepresidente esecutivo dello Sviluppo creativo e strategia di Disney Branded Television. "Ci sono così tante affinità con i loro film più famosi e siamo lieti di lavorare con loro per fare diventare House of Secrets un'emozionante serie Disney+", ha aggiunto. Dal canto suo Columbus, che dopo gli Harry Potter ha diretto anche Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, ha dichiarato di aver scritto House of Secrets ispirato dall'impatto che hanno avuto i romanzi di Harry Potter su intere generazioni di ragazzi. È stato influenzato, inoltre, da uno dei film più famosi che ha scritto, I Goonies, che lui vede un po' come il "cugino" della sua nuova opera.

Foto: Blair Raughley/Invision/AP/REX/S