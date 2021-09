Hit-Monkey: Il teaser trailer della nuova serie animata Marvel

News Serie TV

Basta sull'omonimo fumetto Marvel Comics, la serie debutterà su Hulu il 17 novembre.

Dopo Marvel's M.O.D.O.K., Hulu è pronto a raccogliere consensi con un'altra serie animata per un pubblico adulto ambientata nell'amato Universo Marvel. Il servizio streaming ha annunciato con un teaser trailer che Marvel's Hit-Monkey, adattamento dell'omonimo fumetto Marvel Comics, sarà disponibile negli Stati Uniti con i suoi 10 episodi il 17 novembre (in Italia presumibilmente a seguire su Disney+).

La trama di Marvel's Hit-Monkey

Con le voci di Fred Tatasciore (Star Trek: Lower Decks), Jason Sudeikis (appena premiato con l'Emmy per Ted Lasso), George Takei (Star Trek) e Olivia Munn (The Newsroom), Marvel's Hit-Monkey racconta la storia di un macaco giapponese che, guidato dal fantasma di un assassino americano, usa le sue abilità per fare fuori un'ampia fetta della criminalità di Tokyo - rappresentata principalmente dai membri della Yakuza - in un'oscura e divertente saga di vendetta dopo il massacro della sua tribù.

Marvel's Hit-Monkey si aggiunge alla già citata Marvel's M.O.D.O.K., che il co-ideatore Jordan Blum ha assicurato già da tempo avrà una seconda stagione, e alla recentissima What If...? di Disney+, anch'essa rinnovata per una seconda stagione. Tuttavia, diversamente da quest'ultima, le due produzioni di Hulu non sono in continuità con il Marvel Cinematic Universe ma rientrano in un accordo specifico che in un primo momento comprendeva altri due titoli - Marvel's Tigra & Dazzler Show e Marvel's Howard The Duck - cestinati poco tempo dopo l'ordine.