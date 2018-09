Hill House: Il trailer ufficiale della nuova serie horror di Netflix

Le terrificanti avventure di Sabrina non è l'unica produzione originale dalle atmosfere inquietanti che Netflix ha in serbo per il mese di Halloween. Il 12 ottobre debutterà Hill House, serie horror basata sul romanzo di Shirley Jackson L'incubo di Hill House, della quale il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale.

Reinterpretazione moderna del racconto della Jackson, la serie segue un gruppo di fratelli che ha trascorso l'infanzia in quella che sarebbe diventata la più famosa casa infestata del Paese. Ora adulti, i protagonisti si ritrovano forzatamente insieme in un momento tragico e costretti ad affrontare i fantasmi del loro passato - alcuni sono ancora nascosti nei meandri della loro mente, mentre altri potrebbero essere fisicamente appostati nelle tenebre di Hill House.

Creata, diretta e prodotta dal genio dell'horror Mike Flanagan (Hush, Oculus), la serie coinvolge tra gli altri gli attori Michiel Huisman (Il Trono di Spade), Carla Gugino (Wayward Pines), Timothy Hutton (American Crime) ed Elizabeth Reaser (Grey's Anatomy).