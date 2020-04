High School Musical: Zac Efron non canta alla reunion virtuale del cast e i fan si infuriano

News Serie TV

L'interprete di Troy Bolton ha partecipato al Disney Family Singalong solo con un video messaggio.

Era una delle reunion più attese degli ultimi giorni, ma i fan di High School Musical sono rimasti un po' delusi dopo aver visto la performance dei protagonisti dell'amata trilogia musicale durante il programma The Disney Family Singalong andato in onda su ABC (di cui vi mostriamo un'anteprima nel video in basso). Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Monique Coleman, Corbin Bleu e Lucas Grabeel, infatti, hanno cantato la hit We All In This Together insieme al regista Kenny Ortega ma senza Zac Efron. A giudicare dalle reazioni della rete, la sua assenza si è notata e i fan si sono sentiti traditi. Cosa è successo davvero?

La rabbia dei fan per non aver sentito Zac Efron cantare

Zac Efron ha partecipato alla reunion inviando solo un video messaggio per introdurre la performance dei suoi ex colleghi. È stato il conduttore dell'evento speciale Ryan Seacrest a dare spiegazioni sull'assenza dell'attore. A quanto pare Efron si trovava in una zona in cui la copertura di rete non gli permetteva di collegarsi in modo stabile in diretta. La spiegazione non è comunque piaciuta ai fan che, sui social, hanno espresso il loro disappunto ricordando che anche in un'altra occasione, per uno speciale nel decimo anniversario del primo film, Efron aveva inviato solo un messaggio registrato. Altri, invece, hanno ricordato che nel primo film (al contrario del secondo e del terzo) le parti cantate erano in realtà affidate a un altro interprete, Drew Seeley.

Intanto i fan del franchise, per riprendersi dalla cocente delusione, possono rivivere le emozioni del liceo East High guardando su Disney+ High School Musical: The Musical: La serie, ambientata nella stessa scuola superiore dove erano state collocate le vicende della popolare trilogia. Nello show una nuova generazione di studenti tenta di replicare il successo dei film mettendo in scena un musical ispirato proprio a High School Musical. Di seguito trovate il trailer.