Hellraiser diventerà una serie tv HBO diretta da David Gordon Green

L'adattamento televisivo porterà per la prima volta sul piccolo schermo l'iconico personaggio di Pinhead.

HBO è pronta a inserire una buona dose di horror nel suo palinsesto. La rete via cavo ha avviato i lavori per portare in TV il classico horror degli anni Ottanta Hellraiser con il regista di Halloween David Gordon Green.

Hellraiser: I primi dettagli sulla serie tv HBO

Hellraiser, film del 1987 diretto da Clive Barker e basato sul romanzo breve Schiavi dell'inferno, ha dato vita a ben dieci sequel (incluso il più recente Hellraiser: Judgement) ma è la prima volta che i Supplizianti guidati dal riconoscibile Pinhead, il demone dal volto pieno di spilli, arrivano in TV. La serie, scritta da Michael Dougherty (Battlestar Galactica, Heroes) e Mark Verheiden (X-Men United, Godzilla: King of the Monsters) non sarà un remake ma una continuazione e un'espansione dell'universo di Hellraiser. Anche il personaggio di Pinhead sarà rivisitato senza perdere di vista la trama originale del film, in cui i Supplizianti (noti anche come Cenobiti) sono demoni che salgono dall'inferno per raccogliere le anime degli umani e ristabilire l'equilibrio tra bene e male. La trama del film, quindi, sarà la base su cui costruire una nuova storia. David Gordon Green dirigerà l'episodio pilota e altri episodi successivi.

È bene sottolineare che il progetto di HBO è cosa separata da un altro reboot della pellicola di Barker prodotto da David S. Goyer e annunciato lo scorso anno.