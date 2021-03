Heels: Stephen Amell e Alexander Ludwig nelle prime foto della serie tv

News Serie TV

Ambientato nel mondo del wrestling, il drama è atteso in tv per l'estate.

Muscolosi, unti e arrabbiati. Reduci dalla fortunata esperienza di Arrow l'uno e Vikings l'altro, Stephen Amell e Alexander Ludwig sono i fratelli Jack e Ace Spade nelle prime foto ufficiali di Heels, attesa serie tv di Starz ambientata nel mondo del wrestling.

La trama di Heels

In onda negli Stati Uniti quest'estate (e presumibilmente in contemporanea su Starzplay in Italia), Heels racconta la storia di una famiglia della Georgia proprietaria di un'impresa che organizza spettacoli di wrestling professionistico, concentrandosi su due fratelli e rivali in contrasto per l'eredità del loro defunto padre. Mentre sul ring qualcuno deve interpretare il bravo ragazzo e qualcun altro la sua nemesi, nel mondo reale può essere difficile mantenere quegli stessi ruoli, e ancora di più lasciarseli alle spalle. Dei due, Jack (Amell), il villain carismatico della Duffy Wrestling Association, è quello con la mente di un artista e il corpo di un guerriero. Ace (Ludwig), il minore, è descritto invece come un tipo sfacciato, arrogante e autolesionista in lotta per conciliare il suo status di idolo della città con le sue insicurezze e i suoi demoni.

Il cast

Il resto del cast include Mary McCormack (In Plain Sight) con il ruolo di Willie, la socia in affari di Jack e la mente logistica dietro l'organizzazione; Chris Bauer (True Blood) dell'ex wrestler Wild Bill Hancock, di cui Willie è stata l'assistente/babysitter durante i suoi giorni di gloria; David James Elliott (JAG) di Tom Spade, il papà dei due ragazzi, un ex wrestler e un devoto imprenditore che con la Duffy Wrestling Association ha costruito un impero nel quale aspiranti lottatori di tutto il Paese hanno visto un'opportunità; e Joel Murray (Mad Men) di Eddie Earl, lo sponsor della DWL e uno degli uomini di maggior successo e più determinati della città. Si aggiungono Alison Luff (New Amsterdam), Kelli Berglund (Now Apocalypse), Allen Maldonado (Black-ish), Robby Ramos, Trey Tucker, Roxton Garcia e James Harrison.