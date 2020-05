Hedy Lamarr: Apple TV+ si prende la miniserie con Gal Gadot

News Serie TV

La star di Wonder Woman interpreterà la leggendaria attrice e inventrice.

Sarà il servizio di video in streaming Apple TV+ a proporre Hedy Lamarr, la miniserie con la star di Wonder Woman Gal Gadot nei panni della famosa attrice e inventrice austriaca naturalizzata statunitense. Creato dall'ideatrice di The Affair Sarah Treem, il drama di 8 episodi, prodotto a livello esecutivo dalla stessa Gadot, era destinato in un primo momento alla rete via cavo Showtime.

Hedy Lamarr: Cosa racconta la miniserie

Considerata la donna più bella del mondo, la leggendaria Hedy Lamarr mantenne per tutto il tempo la sua brillante mente attiva attraverso una serie di invenzioni, una delle quali alla base dell'odierna tecnologia dello spettro espanso. La miniserie ripercorre la vita incredibile di una donna simbolo del glamour, dall'audace fuga dalla Vienna prebellica all'ascesa meteoritica durante l'età d'oro di Hollywood, fino alla caduta - eventualmente in disgrazia - all'alba della Guerra Fredda. Un racconto epico di un'immigrata per la quale essere in anticipo sui tempi è stato il più delle volte un fardello.

Attesa nei prossimi mesi al cinema con il sequel di Wonder Woman, Gadot non recitava in tv con un ruolo regolare dal 2012, quando fu uno dei volti della miniserie israeliana Kathmandu. Sul grande schermo si è fatta vedere anche nei vari Fast & Furious e in Innocenti bugie.