Heartstopper 2, ci sarà la seconda stagione? Anticipazioni, trama, cast e tutto quello che sappiamo

Il dramedy romantico tratto dalla graphic novel di Alice Oseman tornerà su Netflix con nuovi episodi? Le dichiarazioni dei protagonisti e tutte le anticipazioni.

Heartstopper è arrivata su Netflix lo scorso 22 aprile ma si è fatta velocemente notare apparendo nelle Top 10 dei contenuti più visti in diversi Paesi dove il servizio è presente. Il dramedy, basato su una popolare graphic novel della britannica Alice Oseman - anche creatrice della serie -, ha colpito migliaia di spettatori che si sono appassionati alla storia semplice eppure così efficace di due adolescenti, Charlie Spring (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor), che si conoscono e si innamorano tra i banchi di un liceo maschile del Regno Unito. Gli 8 episodi che compongono la prima stagione scorrono veloci, perciò sono in molti a chiedersi già se Heartopper avrà una seconda stagione. Abbiamo raccolto le anticipazioni e tutto quello che si sa, fin da ora, su un ipotetico (ma assai probabile) secondo ciclo di episodi: dalla trama ipotizzata dai protagonisti alle dichiarazioni della creatrice.

Heartstopper 2 ci sarà?

Nonostante la serie sia tra le più chiacchierate del momento, Netflix non ha ancora confermato una seconda stagione. Dovremo attendere, probabilmente, i canonici 28 giorni dall'uscita della serie quando saranno resi noti i risultati di ascolto registrati nelle prime 4 settimane. Sia il pubblico che i critici, tuttavia, hanno elogiato in modo convinto Heartstopper apprezzando soprattutto la semplicità di questo racconto, una storia di formazione LGBTQ+ contemporanea e senza inutili esagerazioni narrative. Sappiamo, inoltre, che nei primi giorni dall'uscita la serie ha generato 929mila interazioni su Twitter, superando titoli forti come Bridgerton e Moon Knight. Le premesse per un rinnovo, insomma, ci sono tutte.

Le dichiarazioni della creatrice

Parlando con la stampa, inoltre, la creatrice della serie Alice Oseman si è lasciata sfuggire che il suo piano per coprire l'intera storia dei fumetti prevederebbe 4 stagioni. "Non ho pianificato in dettaglio o altro, ma è abbastanza facile dividere i libri in stagioni, quindi penso che quattro sarebbe il numero perfetto", ha detto. Se la serie venisse rinnovata, aspettiamoci di vederla non prima dell'anno prossimo, quindi nella primavera del 2023.

Il cast: Chi tornerà?

Oltre a Kit Connor e a Joe Locke, nella seconda stagione potrebbero facilmente tornare gli amici di Charlie Elle (Yasmin Finney), Tao (William Gao) e Isaac (Tobie Donovan). Rivedremmo molto probabilmente anche Ben (Sebastian Croft), Imogen (Rhea Norwood) e signor Ajayi (Fisayo Akinade), l'insegnante che permette a Charlie e Nick di trascorrere del tempo nella sua classe durante la pausa. Ci auguriamo di rivedere anche Olivia Colman nel ruolo della madre di Nick, Sarah.

Heartstopper 2: La trama e le anticipazioni di Joe Locke e Kit Connor

Naturalmente chi si è appassionato a Hearstopper non vede l'ora di scoprire cosa succederà dopo il coming out di Nick che con sua madre Sarah si è dichiarato bisessuale. Con Charlie e Nick usciti allo scoperto, sarà interessante vedere come reagiranno i compagni di scuola, soprattutto i compagni della squadra di rugby. Ben probabilmente non sarà contento di questo sviluppo, avendo sviluppato un senso di appartenenza a Charlie nonostante si sia rifiutato di fare coming out. Ora che Charlie è andato avanti, sembra però più determinato che mai.

Il tema della salute mentale e gli sviluppi degli altri personaggi

Un tema che è molto caro ad Alice Osman e che la stessa autrice ha detto di voler trattare in modo più approfondito nella prossima stagione è quello della salute mentale. "Scrivere Heartstopper esplorando certi problemi più difficili mantenendo comunqe un tono ottimista e speranzoso è stata per me una sfida. Nei miei libri sono stata in grado di essere molto sincera sulla salute mentale e ho esplorato l'argomento in modo reale, senza scrivere di troppo difficile e orribile da leggere o guardare. Quindi questo è proprio il mio obiettivo anche per la serie", ha detto Oseman a Digital Spy.

Anche Joe Locke, parlando con EW, si è augurato che il tema della salute mentale trovi spazio in futuro. "Charlie sviluppa un disturbo alimentare e la sua salute mentale prende una brutta piega e penso che sarebbe interessante esaminare questi aspetti. Ogni volta che si sente parlare di salute mentale in tv, il tono risulta pesante. Il nostro show mostra i problemi comunque sempre da un punto di vista ottimista. Puoi sempre vedere la luce alla fine del tunnel, sai sempre che migliorerà. Penso che sarebbe davvero fantastico da esplorare", ha detto l'interprete di Charlie.

Kit Connor, inoltre, si è augurato che i fan possano vedere anche l'evoluzione della relazione tra Tao ed Elle. "È qualcosa che tutti guardando la stagione 1 erano molto ansiosi di vedere, quindi sono sicuro che sarebbero molto entusiasti di scoprire di più. Ma anche la relazione tra Nick e Charlie, sarebbe bello vedere come la affrontano in coppia", ha aggiunto l'attore che interpreta Nick.

Naturalmente i due protagonisti si augurano che i fan continuino a supportare Heartstopper così da rendere più facile il rinnovo per una seconda stagione. Voi continuate a seguirci perché vi terremo sempre aggiornati su tutte le novità.