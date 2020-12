HBO vuole riportare in tv True Blood, con un remake degli ideatori de Le terrificanti avventure di Sabrina e NOS4A2

News Serie TV

Il progetto starebbe coinvolgendo anche il creatore della serie originale Alan Ball.

Rinunciare al fascino del vampiro è impresa difficile, a quanto pare persino per HBO. Stando a un'indiscrezione intercettata dal TVLine di Michael Ausiello, uno dei massimi esperti di tv negli Stati Uniti, la rete via cavo sta collaborando con Roberto Aguirre-Sacasa, l'ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina, allo sviluppo di un remake di True Blood, il suo popolare drama vampiresco basato sui romanzi di Charlaine Harris andato in onda per sette stagioni dal 2008 al 2014.

True Blood: I primi dettagli del remake

Mentre HBO per ora non conferma né smentisce la notizia, del progetto sappiamo che Aguirre-Sacasa sta scrivendo la sceneggiatura del primo episodio con Jami O'Brien, l'ideatore del thriller soprannaturale NOS4A2. Entrambi ne saranno anche i produttori esecutivi con il grande Alan Ball, ideatore e showrunner della serie originale, premiata con un Golden Globe per l'interpretazione di Anna Paquin. E i dettagli sono fin troppo precisi per credere che non siano veri, giusto?

True Blood è stata per HBO la serie tv più vista dalla conclusione de I Soprano dieci anni prima. Ha raccontato di Sookie (Paquin), una cameriera di Bon Temps, in Louisiana, mal vista dalla comunità a causa della sua relazione innaturale con Bill Compton (Stephen Moyer), un affascinante vampiro centenario. Mentre in America la convivenza tra vampiri ed esseri umani è diventata difficile e piena di contrasti, sfociando spesso in atti di oscena crudeltà, nonostante il disappunto dei suoi amici, Sookie cerca di dimostrare che i vampiri non sono un pericolo, aiutata anche dalla sua capacità di leggere i pensieri. Nella serie ha recitato anche Alexander Skarsgård con il ruolo di Eric Northman, un vampiro arrogante e spregiudicato proprietario del Fangtasia, un bar e un ritrovo promiscuo non distante da Bon Temps e per la sua "gente" lo sceriffo del settore nord della Louisiana.