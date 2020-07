HBO sviluppa con Adam McKay una serie sulla ricerca del vaccino per il Covid-19

News Serie TV

Il drama si basa sul libro The First Shot in cui il giornalista Brendan Borrell racconta la corsa globale al vaccino contro il Coronavirus.

Quando si tratta di Serie TV, è impossibile non lasciarsi ispirare dall'attualità. E, ancora una volta, a decidere di trattare temi scottanti è HBO. La famosa rete via cavo sta lavorando insieme al produttore di Succession Adam McKay a una nuova miniserie che racconterà la corsa alla ricerca del vaccino per il Covid-19.

Coronavirus: Una miniserie sulla corsa al vaccino

La miniserie si baserà su The First Shot, libro in uscita scritto dal giornalista di The Atlantic e del New York Times Brendan Borrell. Secondo quanto riportato da Deadline, HBO ha acquisito i diritti e McKay produrrà il progetto con la sua Hyperobject Industries coadiuvato dallo stesso autore del volume che segue la storia della corsa globale al vaccino contro il Coronavirus. Il libro farà luce sulle aziende e sugli individui che stanno mettendo tutto in gioco per salvare vite umane, sulla scienza e sulle sfide che devono affrontare: politiche, burocratiche e sulla sicurezza.

Gli altri progetti di Adam McKay

La miniserie sulla ricerca di un vaccino per il Coronavirus, ancora senza titolo, è solo l'ultimo dei progetti che il prolifico Adam McKay curerà per HBO con cui è legato da un accordo pluriennale. Tra le serie in sviluppo precedentemente annunciate c'è quella sulla storia dei Los Angeles Lakers, l'adattamento TV del film vincitore dell'Oscar Parasite e una serie antologica sul cambiamento climatico sviluppata direttamente per la piattaforma di video in streaming HBO Max.

Foto: Shutterstock