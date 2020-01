HBO Max sviluppa una Serie TV basata su L'ultimo dei Mohicani

News Serie TV

Dietro l'adattamento ci sono Cary Joji Fukunaga e la regista di Watchmen Nicole Kassell.

Il nuovo servizio di video in streaming HBO Max ha avviato lo sviluppo di una Serie TV basata sul popolare romanzo di James Fenimore Cooper L'ultimo dei Mohicani. L'adattamento per il piccolo schermo coinvolge Cary Joji Fukunaga (premio Emmy per la prima stagione di True Detective) e Nick Osborne come scrittori, Nicole Kassel (già dietro la macchina da presa di Watchmen) come regista.

L'ultimo dei Mohicani su HBO Max: La trama

La Serie TV sarà ambientata, proprio come il romanzo di Cooper, negli anni della guerra franco-indiana in Nord America alla metà del XVIII secolo. Il racconto si concentrerà su una storia d'amore: quella tra il nativo americano Uncas, un giovane mohicano, e Cora, la figlia di razza mista di un colonnello britannico.

L'ultimo dei Mohicani: agli altri adattamenti

Non è la prima volta che L'ultimo dei Mohicani viene adattato per il cinema o per la TV. Esistono ben nove film basati sul romanzo; il primo è datato 1912, mentre il più famoso è quello del 1992 diretto da Michael Mann con Daniel Day-Lewis. In TV il lavoro di James Fenimore Cooper è stato adattato in più occasioni; tra le tante, si ricordano la serie canadese Hawkeye and the Last of the Mohicans del 1957 e una della BBC del 1971 con Philip Madoc, Kenneth Ives e John Abineri, considerata la più fedele al romanzo.

HBO Max: Quando arriva il nuovo servizio di streaming

La Serie TV, già nei progetti di Paramount TV dallo scorso aprile, è solo l'ultimo dei lavori ad aver trovato casa a HBO Max, il nuovo servizio di video in streaming che debutterà il prossimo maggio negli Stati Uniti e costerà 15 dollari al mese. Tra le serie più attese che saranno disponibili sulla piattaforma ci sono lo spin-off di Grease Grease: Rydell High e la comedy con Christin Milioti Made for Love.