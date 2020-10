HBO Max ordina Green Lantern: Ecco i primi dettagli della serie DC

News Serie TV

Il produttore Greg Berlanti ha rivelato i primi nomi delle Lanterne Verdi coinvolte, inclusa la prima Lanterna della Terra Alan Scott.

In occasione del Comic-Con di New York, HBO Max ha ufficializzato l'ordine di Green Lantern, nuova serie supereroistica ambientata nell'Universo DC. L'ambizioso adattamento, atteso sul servizio di video in streaming con una prima stagione di 10 episodi, è scritto da Seth Grahame-Smith e Marc Guggenheim, già dietro le quinte di LEGO Batman: Il film e Arrow rispettivamente, mentre l'infaticabile Greg Berlanti, demiurgo dell'Arrowerse e per HBO Max già al lavoro su Titans e Doom Patrol, ne è il produttore esecutivo.

Green Lantern: I dettagli della nuova serie tv

Confermate molte delle indiscrezioni emerse nei mesi scorsi. Intanto Berlanti ha tenuto a precisare che Green Lantern "promette di essere la nostra serie DC più grande mai realizzata", aggiungendo che tra le tante cose "andremo nello spazio". E per chi conosce il fumetto, non potrebbe essere altrimenti! Inoltre, la serie "rappresenterà le avventure di una moltitudine di Lanterne, tra le quali Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott - la prima Lanterna terrestre, che, fedele ai fumetti, sarà gay". E a queste, se ne aggiungeranno "molte altre". Confermato inoltre il coinvolgimento di una delle Lanterne preferite dai lettori del fumetto, Sinestro, ma anche dell'alieno dall'aspetto porcino Kilowog. Per ora nessuna parola invece sulla presenza della superstar delle Lanterne Verdi Hal Jordan, per molti fan imprescindibile e ci auguriamo inclusa in quelle "molte altre" di cui Berlanti ha fatto cenno.

Green Lantern è solo l'ultima serie DC live-action ordinata da HBO Max. Si aggiunge, oltre a Titans e Doom Patrol, al prequel senza titolo di The Batman e a Peacemaker, con John Cena nei panni del suo personaggio in The Suicide Squad: Missione Suicida. La piattaforma sta sviluppando inoltre l'adattamento di Justice League Dark e Strange Adventures, serie antologica allargata all'intero Universo DC.