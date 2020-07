Hazzard: Negata la richiesta di rimozione della Generale Lee con la bandiera confederata

News Serie TV

L'iconica Dodge Charger usata nella serie di culto rimarrà esposta al Volo Auto Museum.

La Generale Lee resta al suo posto nel museo automobilistico di Volo, nell'Illinois. Mentre gli Stati Uniti d'America sono attraversati da un'ondata di consapevolezza civile e sociale che sta portando alla rimozione di statue e bandiere confederate - emblemi a lungo associati al razzismo - in tutto il Paese, la richiesta di rimuovere dalla collezione del Volo Auto Museum la Dodge Charger del 1969 usata durante le riprese della prima stagione della serie di culto Hazzard è stata velocemente rispedita al mittente.

La giustificazione del Volo Auto Museum

Il museo ha fatto sapere che l'automobile rimane lì dov'è, con la bandiera confederata ancora ritratta sul tetto. "Riteniamo che sia parte della storia e che la gente la adori", ha spiegato il direttore Brian Grams al locale Northwest Herald. "Abbiamo persone di tutte le razze e nazionalità che ricordano con affetto la serie tv senza esserne affatto offese. È un pezzo di storia ed è in un museo". Poi ha aggiunto, riferendosi ai cimeli nazisti esposti nella sezione militare del suo museo: "Se continueranno a lamentarsi del fatto che la Generale Lee sia qui, ricorderò che abbiamo cose ben peggiori nella nostra collezione militare".

Gli attestati di stima e chi la pensa in un altro modo

Una scelta, quella di non rimuovere la Generale Lee, che a detta di Grams ha già ricevuto diversi attestati di stima. "Molte persone si sono complimentate con noi per averla lasciata lì e per non aver avuto una reazione istintiva rimuovendola", ha continuato Grams. Tra questi c'è anche l'attore Ben Jones, interprete in Hazzard di Cooter e un aperto sostenitore della bandiera confederata come simbolo della cultura sudista, che su Facebook ha scritto: "Il museo di Volo è uno dei migliori musei automobilistici della nazione. Buon per loro!". Non è dello stesso avviso il golfista Bubba Watson, che dopo essersi aggiudicato una riproduzione dell'automobile preferisce ora rimuoverne la bandiera. Su Twitter ha scritto infatti: "Tutti gli uomini sono creati uguali, così credo che dipingerò la bandiera americana sul tetto della General Lee".