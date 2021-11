Hawkeye: Una clip della nuova serie Marvel di Disney+ introduce Eleanor Bishop e Jack Duquesne

News Serie TV

I primi due episodi della serie in streaming il 24 novembre.

Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco interpretata dalla star di Dickinson Hailee Steinfeld, non sarà l'unica a fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Hawkeye, la nuova serie di Disney+ in streaming dal 24 novembre con i primi due episodi. Per l'occasione, i fan della Marvel vedranno per la prima volta sullo schermo anche Eleanor Bishop e Jack Duquesne, due personaggi fondamentali i cui volti familiari appartengono a Vera Farmiga e Tony Dalton, entrambi introdotti da una nuova clip a loro dedicata in attesa di mercoledì.

Le nuove clip di Hawkeye

Nell'anteprima, Eleanor, che è la mamma di Kate, e il suo partner, Jack, il primo mentore di Clint Barton (Jeremy Renner), siedono uno di fronte all'altra con quest'ultimo e la ragazza. "Occhio di falco e io stiamo lavorando a un caso e dovevamo usare il bagno, lui in realtà, e visto che eravamo vicino a casa siamo entrati. Niente di grave", dice Kate alla madre. Ma Eleanor e Jack non sembrano del tutto d'accordo e i loro sospetti sui due si trasformano presto in un'accusa quando Eleanor riceve una notifica sul suo telefono e dice: "Qualcuno ha usato il mio laptop per disconnettersi dal mio account di lavoro dieci minuti fa. Qualche idea, Kate? Occhio di Falco?".

Una seconda clip ambientata in un'innevata e natalizia Times Square mostra Kate e Clint camminare per le strade di New York mentre disquisiscono sulla capacità di rimanere in incognito nonostante la di lui affiliazione con i Vendicatori. Kate ha una sua idea sul principale problema del "partner" e "amico", ma Clint svicola dalla conversazione ribadendole che è lei il suo problema dopo aver indossato presumibilmente il suo costume ninja di Ronin, ritrovandosi così coinvolta in qualche guaio.

Hawkeye: La trama della nuova serie Marvel di Disney+

Quinta serie Marvel della Fase Quattro dell'MCU dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e What If..., Hawkeye introduce Clint Barton, l'icona dell'MCU interpretata da Renner, a una giovane arciera di nome Kate Bishop. Lei, una grande fan di Occhio di Falco con il sogno di diventare un giorno una supereroina, diventa velocemente la sua protetta. Irritante ed equamente carismatica, la 22enne Kate causerà tuttavia una serie di problemi con i quali Clint dovrà fare i conti mentre lei lo aiuterà anche a riunirsi con la sua famiglia in tempo per Natale.